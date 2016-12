Schwedischer Langlauf-Doppelsieg, Tritscher 44.

Salzburger verpasst in Lillehammer auch im Skating-Distanzrennen Punkteränge

Lillehammer – Der Schwede Calle Halfvarsson hat am Samstag auch das erste Skating-Distanzrennen der Langlauf-Weltcupsaison für sich entschieden. Der 27-jährige Sprintsieger von Freitag gewann in Lillehammer über 10 Kilometer im Einzelstart knapp vor seinem Landsmann Marcus Hellner (+ 0,8 Sek.). Dritter wurde der Russe Sergej Ustjugow (6,7), erst dahinter folgte mit Finn Haagen Krogh (7,4) der erste Norweger.

Bernhard Tritscher kam nicht über Rang 44 hinaus. Der Salzburger verpasste damit wie auch schon im Klassiksprint die Punkteränge. Auch Petter Northug hat zu Beginn der WM-Saison noch viel Aufholbedarf, der Rekordweltmeister aus Norwegen landete nur an der 51. Stelle.

In der dreiteiligen Lillehammer-Tour führt Halfvarsson nach seinem dritten Weltcuperfolg nun rund eine halbe Minute vor Ustjugow und Hellner. Zum Abschluss steht am Sonntag ein Verfolgungsbewerb über 15 km auf dem Programm. (APA, 3.12.2016)

Ergebnisse Langlauf-Weltcup vom Samstag in Lillehammer (NOR) – Herren, 10 km Skating: 1. Calle Halfvarsson (SWE) 23:04,9 Min. – 2. Marcus Hellner (SWE) + 0,8 Sek. – 3. Sergej Ustjugow (RUS) 6,7 – 4. Finn Haagen Krogh (NOR) 7,4 – 5. Simen Hegstad Krüger (NOR) 13,2 – 6. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 13,5. Weiter: 44. Bernhard Tritscher (AUT) 1:20,9 Min.

Stand Minitour nach 2 von 3 Rennen: 1. Halfvarsson 26:03,3 Min. – 2. Ustjugow 28,1 Sek. – 3. Hellner 37,9. Weiter: 47. Tritscher 2:08,1 Min.

Weltcupstand (4/32): 1. Halfvarsson 216 – 2. Paal Golberg (NOR) 145 – 3. Iivo Niskanen (FIN) 144.