Bluttat mit sechs Toten: Krebserkrankung als mögliches Tatmotiv

"Ermittlungen auch in diese Richtung" – Obduktion soll Klärung bringen

Böheimkirchen – Eine Krebserkrankung könnte das Motiv für die am Donnerstag entdeckte Bluttat mit sechs Toten in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) sein. "Die Ermittlungen gehen auch in diese Richtung", sagte Michaela Schnell, Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Samstag auf APA-Anfrage. Ergebnisse der Obduktion der Opfer würden frühestens Mitte kommender Woche erwartet, fügte sie hinzu.

Die 59-jährige Mutter der mutmaßlichen Täterin (35) soll Medienberichten zufolge vor knapp zwei Wochen eine Krebsdiagnose (Bauchspeicheldrüsenkrebs) erhalten haben. Ihre Tochter soll sie um den 20. November vom Krankenhaus abgeholt haben.

Obduktion soll Klarheit bringen

Die Krebsdiagnose stehe im Raum, sei aber "noch ungewiss", sagte Schnell. Die Obduktion soll Klärung bringen. Die Tatortarbeit in dem Haus im Ortsteil Schildberg von Böheimkirchen bezeichnete die Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Samstag als "im Wesentlichen abgeschlossen".

Dem Ermittlungsstand zufolge hat die 35-Jährige ihre Mutter, ihren Bruder (41), ihre drei Kinder – ein Mädchen (7) und zwei Buben (9 und 10) – sowie schließlich sich selbst erschossen. Auch der Hund der Familie wurde getötet. Tatwaffe war eine Pistole Walther PP 7,65. Sie war auf die 59-Jährige registriert.

Die Bluttat lag bei ihrer Entdeckung vermutlich schon Tage zurück. Sie "dürfte sich nach dem 20. November 2016 ereignet haben", teilte die Landespolizeidirektion NÖ am Freitag mit. Die Erhebungen durch das Landeskriminalamt NÖ – auch zum genauen Zeitpunkt – würden fortgesetzt. (APA, 3.12.2016)