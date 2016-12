TV- und Radiotipps für Sonntag, 4. Dezember

Wahlsonntag, Oktoskop, Tatort: Wofür es sich zu leben lohnt?, Inside Llewyn Davis, Die Verzauberer

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Zeitbombe Türkei Bei Paul Lendvai diskutieren: Barbara Frischmuth (Schriftstellerin), Rubina Möhring (Reporter ohne Grenzen), Florian Eder (Politico), Cengiz Günay (Österreichisches Institut für Internationale Politik). Bis 12.00, ORF 2

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Was haben ein Banker, eine Starköchin, eine Flüchtlingsreferentin, ein Sportler, aber auch eine Kärntner Almwirtin gemeinsam? Sie alle pflegen eine jahrtausendealte chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist: das Qi-Gong. Bis 14.00, ORF 2

16.30 BP-WAHL

Wahlsonntag Marie-Claire Zimmermann und Tarek Leitner führen durch den Wahlsonntag. Mit einer ersten Hochrechnung, ob Alexander Van der Bellen oder Norbert Hofer Bundespräsident wird, ist ab 17.15 Uhr zu rechnen. Gegen 17.35 Uhr versammelt Simone Stribl die Chefredakteure der Printmedien zu einer ersten Runde. Später folgen eine Diskussion mit den Klubobleuten und die Reaktionen von Kanzler und Vizekanzler. Um 20.15 Uhr kommt in Wahl 16 – Österreich hat gewählt eine Analyse Peter Filzmaiers und Schaltungen zu ORF-Korrespondenten. Um 20.45 Uhr diskutiert Ingrid Thurnher bei Im Zentrum Spezial mit Politikern und Experten, Um 21.45 Uhr bittet Armin Wolf zu einer ZiB 2 Spezial, und um 22.20 Uhr folgt noch ein Runder Tisch. Lou Lorenz-Dittlbacher versammelt Unterstützer der Kandidaten, Experten und Journalisten. Bis 22.55, ORF 2

Bundespräsidenten-Stichwahl Unter der Moderation von Katrin Prähauser und Hans Martin Paar analysieren Wolfgang Bachmayer (OGM-Chef) und Peter Rabl (Journalist). Um 18.30 Uhr folgt Aktuelle Runde. Ein Talk-Spezial mit Johannes Voggenhuber (ehem. Europapolitiker der Grünen), Andreas Rabl (FPÖ-Bürgermeister in Wels) und Reinhard Heinisch (Politikwissenschafter). Bis 20.15, Servus TV

17.00 BP-WAHL

Wer wird Präsident? Corinna Milborn und Thomas Mohr berichten aus dem Medienzentrum in der Hofburg: Mohr analysiert das Ergebnis mit Experten wie der Linguistin Elisabeth Wehling und der Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. Milborn führt Zweierdiskussionen mit Klubobleuten, Journalisten und Experten. Bis 20.15, Puls 4

17.00 BP-Wahl

Meine Wahl Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek halten auf dem Laufenden. Weitere Einstiege folgen um 17.50 Uhr bzw. zu den üblichen Beginnzeiten von ATV Aktuell um 19.20, bzw. 20.05 Uhr. Bis 20.15, ATV

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Schwarze Augen, Maria (D 2013, Erich Goldmann) In einer ehemaligen Schule in Hamburg sind einige seltsame Familien einquartiert – Opfer eines Verkehrsunfalls, der sich vor 20 Jahren zugetragen hat. Die Kinder verfügen über außergewöhnliche Fähigkeiten. Um 20.45 Uhr folgt Shops Around The Corner. Aus Jörg Kalts und Eva Testors 1998 in New York gedrehtem Material entwickelte Nina Kusturica 2016 ein Porträt über das Viertel Little Italy. Bis 22.15, Okto

20.15 SONNTAGSKRIMI

Tatort: Wofür es sich zu leben lohnt? (D 2016, Aelrun Goette) Nach 14 Dienstjahren und 33 Fällen haben die Konstanzer Kommissarin Klara Blum (Eva Mattes) mit ihr Assistent Kai Perlmann (Sebastian Bezzel) ihr letztes Rätsel zu lösen. Wie es sich für einen starken Abgang gehört, geraten sie nach einem Mord an einem rechtspopulistischen Politiker in eine Welt voller verschrobener Figuren. Bis 21.45, ARD

foto: ard/swr Vor dem Hexenhäuschen stehen sie und nehmen Abschied: Der letzte "Tatort" für Perlmann (Bezzel) und Blum (Mattes) – 20.15 Uhr, ARD.

22.20 COEN-BRÜDER

Inside Llewyn Davis (USA 2013, Ethan Coen, Joel Coen) Völlig abgebrannt und ohne einen Platz zum Schlafen, hat der Musiker Llewyn Davis (Oscar Isaac) im New Yorker Winter von 1961 nichts zu lachen. In der Musikszene ist Llewyn ein sperriger Individualist, der für eine Folkmusik lebt, von der er selbst leider nicht leben kann. Wunderbarer Film, großartig besetzt (u. a. Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman). Bis 0.10, SRF 2

23.20 DOKUMENTARFILM

Die Verzauberer Während zweier Spielzeiten durften die Kamerateams von Frédéric Laffont die Arbeit im Brüsseler Opernhaus La Monnaie / De Munt hinter den Kulissen filmen. Auf der Bühne, in den Werkstätten und den Büros setzen mehr als 400 Mitarbeiter täglich alles daran, dass sich jeden Abend wieder der Vorhang heben kann. Bis 0.50, Arte