"Wissenschaftliche Witze": Da lacht das Labor

Die postfaktischen Zeiten, in denen wir angeblich leben, sind alles andere als lustig, auch und zumal für die Wissenschaft. Angesichts von Brexit und Trump hat sich die Stimme des Intellekts einmal mehr als (zu) leise erwiesen. Wie wäre es als Gegenmaßnahme mit lautem Lachen?

Für alle Freundinnen und Freunde der Cartoons von Gary "The Far Side" Larson, der leider vor rund 20 Jahren seine Tätigkeit so gut wie eingestellt hat, gibt es ab sofort einen Buchtipp: Unter dem originell-unoriginellen Titel "Wissenschaftliche Witze" haben Clemens Ettenauer und Johanna Bergmayr in einem wohlfeilen Buch dutzende Cartoons aus der Forschung versammelt. Zehn davon gibt es vorab hier zur Erheiterung. Ein erster heißer Weihnachtsbuchtipp der Wissenschaftsredaktion! (tasch, 6.12.2016)