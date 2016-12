TV- und Radiotipps für Samstag, 3. Dezember

Am Tag vor der Wahl schenkt uns das Fernsehgerät Zerstreuung ("Lost in Translation", "Metallica – Through the Never") und Fokussierung ("Zeit.geschichte")

9.55 AUFSTAND

Spartacus (USA 1960, Stanley Kubrick) Zwangsarbeiter Spartacus (Kirk Douglas) zettelt einen Aufstand gegen das antike Rom an und hat bald ein ganzes Sklavenheer hinter sich. Mit der gewaltigen Inszenierung wurde nach dem Ausstieg von Regisseur Anthony Mann der damals noch kaum bekannte Stanley Kubrick betraut.

Bis 13.00, ORF 2

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund Ricarda Reinisch präsentiert diese Themen: 1) Vollnarkose – hautnah dabei. Was passiert, wenn die Narkose einsetzt und der Patient sein Bewusstsein verliert? 2) Spinalanästhesie – Operation bei vollem Bewusstsein. Mit der Methode können große Körperbereiche betäubt werden, der Patient bleibt bei vollem Bewusstsein. 3) Was man gegen Kehlkopfentzündungen tun kann.

Bis 17.30, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen, präsentiert von Peter Resetarits: 1) Streitfall private Zimmervermietung: Ein Obertrauner vermietet Privatzimmer, lebt aber selbst im Ausland. 2) Ärger wegen Denkmalschutz: Mieter eines Linzer Wohnhauses müssen teure Außenjalousien montieren – aus Denkmalschutzgründen. 3) Ein Bauträger will auf einer Grünfläche in Kremsmünster dreistöckige Wohnblöcke errichten. Die Anrainer betreiben ein Hotel und sehen sich in ihrer Existenz gefährdet.

Bis 18.20, ORF 2

20.15 MUSIK

Zubin Mehta dirigiert Brahms Gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern interpretiert der Pianist Rudolf Buchbinder Johannes Brahms erstes Klavierkonzert in d-Moll, op. 15 im Goldenen Saal des Musikvereins. Am Dirigentenpult steht Zubin Mehta.

Bis 21.00, 3sat

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Lost in Translation (USA/Japan 2003, Sofia Coppola) Ein Schauspieler älteren Jahrgangs (Bill Murray) begegnet der jungen Frau eines Fotografen (Scarlett Johansson). Regiegröße Sofia Coppola lässt in ihrem Film zwei einsame Seelen mitten in der Millionenmetropole Tokio ungeahntes Vertrauen zueinander fassen. Oscarreife Tragikomödie über den Zauber eines zufälligen Zusammentreffens. Make it Suntory time.

Bis 22.10, Servus TV

movieclips

20.15 SCHWERPUNKT

Zeit.geschichte Ein Präsidentenporträtpaket für Zeitgeschichte-Enthusiasten anlässlich der Bundespräsidentschaftswahl. Die Staatsoberhäupter der Reihe nach: Karl Renner (20.15 Uhr), Theodor Körner (21.05 Uhr), Adolf Schärf (21.55 Uhr), Franz Jonas (22.40 Uhr), Rudolf Kirchschläger (23.35 Uhr), Kurt Waldheim (0.30 Uhr), Thomas Klestil (1.15 Uhr).

Bis 2.00, ORF 3

22.10 THRILLER

Taxi Driver (USA 1976, Martin Scorsese) Nacht für Nacht schlägt sich Travis Bickle als Taxifahrer durch die Straßenschluchten von New York. Kriminelle, Prostituierte und Drogenhändler zählen ebenso zu seinem Kundenkreis wie Präsidentschaftskandidaten. Beklemmendes 70er-Jahre-Meisterwerk und großartige Besetzung mit Robert De Niro, Jodie Foster und Cybill Shepherd.

Bis 0.15, Servus TV

22.40 KOMÖDIE

Run, Fatboy, Run (GB 2007, David Schwimmer) Dennis (Simon Pegg) kriegt nichts auf die Reihe, und die schwangere Libby (Thandie Newton) lässt er vor dem Traualtar sitzen. Fünf Jahre später möchte er seine Ex wieder zurück, doch die hat sich den sportlichen Whit (Hank Azaria) geangelt. Um Libby zu beeindrucken und Whit bloßzustellen, nimmt Dennis an einem Marathon teil. Doch der Weg bis dahin ist schwer. Eine lustige Komödie über die Rückeroberung des Sports durch die Unsportlichen, inszeniert von Friends-Darsteller David Schwimmer.

Bis 0.35, Puls 4

warnervod

0.55 TRENCHCOAT

Columbo: Wein ist dicker als Blut (Any Old Port in a Storm, USA 1973, Leo Penn) Einen Tag vor der unendlich ungewissen Wahl freuen wir uns darüber, den Ausgang von Anfang an zu kennen: Der Winzer war's. Sein Bruder muss dran glauben, weil er das Weingut verkaufen wollte. Doch Columbo durchschaut den Totschläger und seine Vertuschungsversuche.

Bis 2.25, ORF 2

1.40 KONZERTFILM

Metallica – Through the Never Die Metalgiganten spielen ein bombastisches Konzert. Ein Roadie wird rundherum auf allerlei surreale Abenteuer geschickt und beackert damit das Spielfilm-Umfeld zum Metalkonzert.

Bis 3.10, Arte und auf arte.tv