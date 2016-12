Bundesliga-Reform: Gelungen oder verfehlt?

Wie finden Sie die Zwölferliga und das Playoff für Europacup-Plätze und Abstieg?

Die Bundesliga hat für die Saison 2018/19 ein neues Ligaformat angekündigt, das in sozialen Netzwerken und auch in den Foren auf derStandard.at für Diskussionen sorgt. Kurz zusammengefasst wird es ab der übernächsten Saison zwölf Teams in der obersten Spielklasse und 16 in der darunter befindlichen Klasse geben. Nach 22 Runden werden die Punkte halbiert und in einer oberen Sechsergruppe, der Meistergruppe, Meister und die internationalen Startplätze ausgespielt. In einer unteren Sechsergruppe, der Qualifikationsgruppe, geht es um den Abstieg. Diese Neuerungen bringen ordentlich Bewegung in den bisherigen Ligaalltag und erinnern User an längst vergangene Zeiten:

Es sehen jedoch längst nicht alle User Vorteile im neuen Ligaentwurf.

Die Kritik richtet sich vereinzelt auch auf konkrete Szenarien, die durch das neue Format möglich werden

