Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg erklärt überraschend Rücktritt

Der Mercedes-Pilot hatte erst vergangene Woche erstmals die Weltmeisterschaft gewonnen: "Habe erreicht, was ich erreichen wollte"

Wien – Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg hat am Freitag in Wien völlig überraschend seinen Rücktritt vom Motorsport erklärt. Nach einer extrem fordernden Saison bringe er nicht mehr genügend Motivation auf, sagte der 31-jährige Deutsche, der erst am Sonntag in Abu Dhabi erstmals die WM gewonnen hatte. "Ich folge meinem Herzen. Es fühlt sich einfach richtig an", erklärte Rosberg.

"Es ist sehr einfach, weil ich erreicht habe, was ich erreichen wollte", sagte er. Mit dem Gewinn des Titels sei eine große Last abgefallen. Er habe den Entschluss aber bereits nach dem Rennen in Suzuka gefasst. Am vergangenen Montag sei er sich endgültig über diesen Schritt im Klaren gewesen. "Mein nächster Schritt ist, ein Vater und Ehemann zu sein", sagte Rosberg. Der Sohn des finnischen Ex-Weltmeisters Keke Rosberg, der 1982 auf Williams den WM-Titel geholt hatte, hat 206 Grand-Prix-Rennen bestritten. Er feierte 23 Siege, alle für Mercedes.

In einem Facebook-Statement gab er seine Beweggründe bekannt:

Meilensteine seiner Laufbahn in der Königsklasse des Motorsports.

DAS RENNDEBÜT

12. März 2006, Sachir, Bahrain. Rosberg schafft es als Siebenter in die WM-Punkte und fährt die schnellste Rennrunde. Da ist selbst Vater Keke baff: "Die schnellste Runde im ersten Formel-1-Rennen zu schaffen, ist nicht gerade normal." Und was sagt der Sohn? "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich gleich am ersten Rennwochenende so sehr freuen kann. Es ist toll." Dabei ist der damals 20-Jährige mit seinem Williams in der ersten Runde noch ins Heck des BMW-Sauber von Landsmann Nick Heidfeld gefahren. "Nach der ersten Kurve dachte ich, es ist gelaufen", meint Rosberg.

DAS PODIUMSDEBÜT

16. März 2008, Melbourne, Australien. Mit 22 Jahren schafft es Rosberg erstmals aufs Podest eines Formel-1-Rennens. "Das ist der Wahnsinn, hier oben zu stehen auf dem Podium. Ich freue mich tierisch", sagt Rosberg. Er wird Dritter. Schneller sind nur der spätere Weltmeister 2008 und jetzige Mercedes-Stallrivale Lewis Hamilton im McLaren sowie Heidfeld.

DER WECHSEL

23. November 2009. Nach vier Jahren bei Williams wird Rosbergs Wechsel zu Mercedes bekanntgegeben, Anfang 2010 geht es los. Der deutsche Autobauer stellt nach Jahrzehnten wieder ein Werksteam – und Rosberg ist zunächst der deutsche Starfahrer. Aber nur ein Monat, bis zum 23. Dezember 2009. An diesem Tag verkündet Mercedes das Comeback des erfolgreichsten Piloten in der Formel-1-Historie: Michael Schumacher. Jahre später gibt Rosberg zu: "Ein Schock" sei es gewesen, als ihm mitgeteilt wurde, wer da sein neuer Teamkollege würde.

DAS POLEDEBÜT

14. April 2012, Shanghai, China. Er fährt erstmals den besten Startplatz heraus. Nicht Schumacher, sondern Rosberg verschafft auch Mercedes einen historischen Moment mit der ersten Pole seit dem Comeback als Werksteam. Rosberg: "Das ist der absolute Hammer, ein gigantisches Gefühl." Die bis damals letzte Pole als Mercedes-Werksfahrer hatte am 11. September 1955 der letztlich fünffache Champion Juan Manuel Fangio geholt.

DAS SIEGDEBÜT

15. April 2012, Shanghai, China. Sieg im 111. Rennen seiner Karriere. Rosberg ist 26 Jahre alt und der erste siegreiche Mercedes-Werksfahrer seit dem legendären Fangio in den 50er-Jahren. "Ich bin unglaublich happy. Der Hammer", sagt er nach dem Großen Preis von China.

NEUER TEAMKOLLEGE

28. September 2012. Mercedes gibt bekannt, dass Hamilton der neue Teamkollege von Rosberg wird. Das deutsche Team mit dem Hauptwerk im englischen Brackley holt den britischen Weltmeister als Nachfolger für Schumacher. Auch eine Ansage an Rosberg.

ERSTE WM-NIEDERLAGE

23. November 2014, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Rosberg führt einen aussichtslosen Kampf. Hamilton gewinnt die WM. "Es ist schwer. Die Enttäuschung sitzt schon tief. Ich muss das jetzt erst einmal verarbeiten", sagt Rosberg. Technische Probleme an seinem Mercedes machen alle Hoffnungen zunichte. Beachtenswert: Rosberg hätte seinen maladen Wagen auch einfach abstellen können, er will dieses Rennen aber zu Ende bringen. Er will nicht aufgeben, auch wenn nur Rang 14 dabei herausspringt.

ZWEITE WM-NIEDERLAGE

25. Oktober 2015, Austin, USA. Wieder nur WM-Zweiter. Wieder geschlagen von Hamilton. Der Brite drängt sich gleich in der ersten Kurve mit einem harten Überholmanöver an Rosberg vorbei, nützt sieben Runden vor Schluss einen Fehler seines Rivalen zum entscheidenden Überholmanöver und sorgt für den nächsten Stallkrach der einstigen Kumpels. "Mein Teamkollege versucht, mich verhungern zu lassen. Dass er in mich rein fährt, ist ein Schritt zu viel für mich", klagt Rosberg.

DER WM-TRIUMPH

27. November 2016, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Zwei Jahre nach seiner bittersten Formel-1-Niederlage im WM-Finale mit Lewis Hamilton erklimmt Rosberg den Gipfel. Auf dem Yas Marina Circuit sichert sich der gebürtige Wiesbadener cool seinen ersten Weltmeistertitel und streift den Ruf als ewiger Zweiter ab. Endlich hat er seinen Mercedes-Stallrivalen Hamilton geschlagen.

DER FORMEL-1-ABSCHIED

2. Dezember 2016, Wien, Österreich. Damit rechnet nun wirklich niemand. Nico Rosberg verkündet nur fünf Tage nach seinem Triumph seinen Rücktritt. "Am Montagabend habe ich mich dann endgültig zu diesem Schritt entschieden", schreibt Rosberg auf Facebook. (APA, red, 2.12.2016)