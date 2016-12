DFB erlaubt vierte Einwechslung im Pokal

Pilotprojekt im DFB-Cup: vierte Einwechslung in Verlängerung möglich

Frankfurt am Main – In Spielen des DFB-Pokals ist ab sofort eine vierte Einwechslung im Fall einer Verlängerung möglich. Ein entsprechender Beschluss des DFB-Präsidiums ist vom International Football Association Board (Ifab) genehmigt worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Die neue Regel soll bei Frauen und Männern bereits aber der nächsten Runde und auch für die gesamte Saison 2017/18 gelten.

Alle deutschen Vereine, die in den beiden Pokalwettbewerben noch vertreten sind, hatten der Teilnahme an dem Pilotprojekt zuvor zugestimmt. Bei den Cupspielen bedeutet das: Geht eine Partie in die Verlängerung, können die Trainer von ihrem Recht einer vierten Auswechslung Gebrauch machen. (APA, 2.12.2016)