HBO zeigt ersten Trailer zu "Big Little Lies"

Romanadaption als Miniserie mit Shailene Woodley, Nicole Kidman und Reese Witherspoon

New York City – Der Bezahlfernsehanbieter HBO hat am Freitag den ersten Trailer zur Miniserie "Big Little Lies" veröffentlich. Die sieben Folgen dauernde Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Liane Moriarty. Erstmals ausgestrahlt wird sie in den USA am 19. Februar, in Österreich wird sie bald danach auf Sky zu sehen sein.

hbo

"Big Little Lies" handelt von der alleinerziehenden Mutter Jane (Shailene Woodley), die mit ihrem Sohn in eine kleine Stadt in Australien zieht und dort mit den anderen Müttern Madeline (Reese Witherspoon) und Celeste (Nicole Kidman) dunkle Geheimnisse hütet. (red, 2.12.2016)