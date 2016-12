Game Awards 2016: Alle Gewinner und Verlierer im Überblick

"Overwatch" räumt ab, "Battlefield 1" geht leer aus

Der große Gewinner der diesjährigen Game Awards heißt "Overwatch". Blizzards Multiplayer-Shooter wurde zum Spiel des Jahres gekürt und konnte insgesamt vier Kategorien für sich entscheiden. Der Splatter-Shooter "Doom", der Mobile-Hit "Pokémon Go", der dystopische Plattformer "Inside" und das Abenteuer "Uncharted 4: A Thief's End" räumten jeweils zwei Auszeichnungen ab. Der Impact Award für Spiele mit einer besonders starken Aussage ging an das melancholische Spiel "That Dragon, Cancer", in dem ein Entwicklerpaar den Tod ihres kleinen Sohnes aufarbeiten. Komplett leer aus ging hingegen Electronic Arts populärer Weltkrieg-Shooter "Battlefield 1". Dabei war der Blockbuster gleich viermal nominiert.



Neben der Award-Verleihung wurde der Abend für diverse Spielvorstellungen genutzt. Zu sehen waren unter anderem neue Eindrücke der Spiele "Mass Effect Andromeda", "Zelda: Breath of the Wild" und "Death Stranding". Die komplette Liste der nominierten und ausgezeichneten Games finden sie im Anschluss. (zw, 2.12.2016)

thegameawards Anm.: Aufgrund einer Copyright-Beanspruchung wurde die Tonspur der Aufzeichnung stumm geschalten. Bleibt zu hoffen, dass es sich um einen vorübergehenden Irrlauf des Systems handelt.

Game of the Year

Doom (id Software / Bethesda)

Inside (Playdead)

Overwatch (Blizzard Entertainment)

Titanfall 2 (Respawn / Electronic Arts)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Best Studio/Game Direction

Blizzard (Overwatch)

DICE (Battlefield 1)

id Software (Doom)

Naughty Dog (Uncharted 4)

Respawn (Titanfall 2)

Best Narrative

Firewatch (Campo Santo)

Inside (Playdead)

Mafia 3 (Hangar 13/2K Games)

Oxenfree (Night School Studio)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog/Sony)

Best Art Direction

Abzu (Giant Squid/505 Games)

Firewatch (Campo Santo)

Inside (Playdead)

Overwatch (Blizzard)

Best Music/Sound Design

Battlefield 1 (DICE/EA)

Doom (id Software/Bethesda)

Inside (Playdead)

Rez Infinite (Enhance Games)

Thumper (Drool)

Best Performance

Alex Hernandez as Lincoln Clay (Mafia 3)

Cissy Jones as Delilah (Firewatch)

Emily Rose as Elena (Uncharted 4)

Nolan North as Nathan Drake (Uncharted 4)

Rich Summer as Henry (Firewatch)

Tory Baker as Sam Drake (Uncharted 4)

Games for Impact Award

1979 Revolution (iNK Stories)

Block’Hood (Plethora Project/Devolver Digital)

Orwell (Osmotic Studios/Surprise Attack)

Sea Hero Quest (Glitchers)

That Dragon, Cancer (Numinous Games)

Best Independent Game

Best Mobile/Handheld

Clash Royale (Supercell)

Fire Emblem Fates (Intelligent Systems/Nintendo)

Monster Hunter Generations (Capcom)

Pokemon Go (Niantic)

Severed (Drinkbox Studios)

Best VR Game

Batman: Arkham VR (Rocksteady/Warner Bros.)

EVE: Valkyrie (CCP Games)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Rez Infinite (Enhance Games)

Thumper (Drool)

Best Action Game

Battlefield 1 (DICE/EA)

Doom (id Software/Bethesda)

Gears of War 4 (The Coalition/Microsoft)

Overwatch (Blizzard)

Titanfall 2 (Respawn/EA)

Best Action/Adventure Game

Dishonored 2 (Arkane Studios/Bethesda)

Hitman (IO Interactive/Square Enix)

Hyper Light Drifter (Heart Machine)

Ratchet & Clank (Insomniac Games/Sony)

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog /Sony)

Best RPG

Dark Souls 3 (From Software/Bandai Namco)

Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix)

The Witcher 3: Wild Hunt – Blood and Wine (CD Projekt RED)

World of Warcraft: Legion (Blizzard)

Xenoblade Chronicles X (Monolith Soft/Nintendo)

Best Fighting Game

Killer Instinct Season 3 (Iron Galaxy Studios/Microsoft)

The King of Fighters XIV (SNK/Atlus USA)

Pokken Tournament (Bandai Namco Studios/The Pokemon Company)

Street Fighter 5 (Capcom)

Best Family Game

Dragon Quest Builders (Square Enix)

LEGO Star Wars: The Force Awakens (TT Fusion/Warner Bros.)

Pokemon Go (Niantic)

Ratchet & Clank (Insomniac Games/Sony)

Skylanders: Imaginators (Toys for Bob/Activision)

Best Strategy Game

Civilization 6 (Firaxis Games/2K Games)

Fire Emblem Fates (Intelligent Systems/Nintendo)

The Banner Saga 2 (Stoic Studio/Versus Evil)

Total War: Warhammer (The Creative Assembly/SEGA)

XCOM 2 (Firaxis Games/2K Games)

Best Sports / Racing Game

Best Multiplayer Game

Battlefield 1 (DICE/EA)

Gears of War 4 (The Coalition/Microsoft)

Overcooked (Ghost Town Games/Team17)

Overwatch (Blizzard)

Rainbow Six Siege (Ubisoft Montreal/Ubisoft)

Titanfall 2 (Respawn/EA)

Most Anticipated Game

God of War (SIE Santa Monica Studio/Sony)

Horizon: Zero Dawn (Guerrilla Games/Sony)

Mass Effect: Andromeda (BioWare/EAs)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)



Best eSports Player

Faker – [Lee Sang-Hyeok] SK Telecom T1, League of Legends

Coldzera – [Marcelo David] SK Gaming, Counter-Strike: Global Offensive

Byun-Hyun Woo – Starcraft 2

Infiltrator – [Lee Seeon-woo] Team Razer, Street Fighter 5

Hungrybox – [Juan Debiedma] Team Liquid, Super Smash Bros.

Best eSports Team

SK Telecom T1 – Game: League of Legends

Wings Gaming – Game: DOTA 2

SK Gaming

ROX Tigers – Game: Leauge of Legends

Cloud 9

Best eSports Game

Counter-Strike: Global Offensive (Valve)

DOTA 2 (Valve)

League of Legends (Riot)

Overwatch (Blizzard)

Street Fighter 5 (Capcom)

Trending Gamer

AngryJoeShow

Boogie2988

Danny O’Dwyer

JackSpeticeye

Lirik

Best Fan Creation