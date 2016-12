Die Filmstarts der Woche

foto: constantin film

Office Christmas Party (USA 2016, 105 min)

Regie: Josh Gordon, Will Speck

Mit: Kate McKinnon, Olivia Munn, Jennifer Aniston, Jamie Chung, Jason Bateman

Geschäftsfrau Carol will in "Office Christmas Party" die Filiale ihres Bruders Clay schließen, bringt sie doch zu wenig Geld ein. Doch Clay will nicht aufgeben, sondern plant stattdessen eine Weihnachtsfeier, die die Kunden beeindrucken und den Erhalt der Filiale sichern soll. Dann aber läuft so einiges aus dem Ruder... Jennifer Aniston spielt Carol, in weiteren Rollen sind Kate McKinnon, Olivia Munn und Jason Bateman zu sehen.