Film "Toni Erdmann" in New York prämiert

Mit "New York Film Critics Circle Awards" ausgzeichnet

New York/Los Angeles – Der deutsche Oscar-Kandidat "Toni Erdmann" von Regisseurin Maren Ade mit Peter Simonischek in der Hauptrolle ist von den Filmkritikern in New York zum besten Auslands-Film des Jahres gekürt worden. Die Gewinner der "New York Film Critics Circle Awards" wurden am Donnerstag bekanntgegeben.

Die Musical-Romanze "La La Land" gewann in der Sparte "Bester Film". Als Schauspieler setzten sich der Amerikaner Casey Affleck ("Manchester by the Sea") und die Französin Isabelle Huppert ("Elle") durch. Der Regie-Preis geht an Barry Jenkins für das Indie-Drama "Moonlight".

"Toni Erdmann" war am Donnerstag mit fünf weiteren internationalen Filmen auch für die Critics' Choice Awards nominiert worden. "La La Land" geht am 11. Dezember im kalifornischen Santa Monica mit zwölf Nominierungen als Favorit in die Verleihung dieser Trophäen, die von über 300 Mitglieder des Kritikerverbands Broadcast Film Critics Association aus den USA und Kanada ausgewählt werden. Jeweils zehn Gewinnchancen haben das Sci-Fi-Drama "Arrvial" und "Moonlight". (APA, 2.12.2016)