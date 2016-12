User-Wertung: Wie gefällt Ihnen "Dishonored 2"?

Geben Sie Ihre Wertung ab und sagen Sie uns Ihre Meinung!

Das atmosphärisch überzeugende First-Person-Abenteuer reiht sich verdient in die Reihe der Blockbuster-Games des Jahres ein. Wer einmal wieder so richtig schleichen möchte, kann sich in diesem Spiel austoben – auch wenn mal der Finger juckt und brachiale Methoden angewendet werden sollen.

Gibt es mit Dishonored 2 einen neuen Genrekönig, wie Rainer Sigl in seiner Rezension verkündet? Stimmt ab und erzählt uns, ob ihr zustimmt!

"Dishonored 2" ist ab 18 Jahren für PC, PS4 und Xbox One erschienen. UVP: ab 49,99 Euro.