Jetzt live: Hofer beendet seinen Wahlkampf

FPÖ lädt am Vormittag in die Börse – Van der Bellens Wahlkampfabschluss am Nachmittag

Wien – Die Präsidentschaftswahlkämpfe gehen am Freitag offiziell zu Ende. Die FPÖ lädt am Vormittag in die Wiener Börse. Neben Kandidat Norbert Hofer wird dort auch Parteichef Heinz-Christian Strache sprechen.

Alexander Van der Bellen wird am späteren Nachmittag (ab 17.30 Uhr) sein Wahlkampffinish in der Lloonbase 36 in Wien-Favoriten begehen. Als Hauptredner hat sich Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) angesagt.

Aber auch der Bürgermeister von Van der Bellens ursprünglicher Heimatgemeinde, Pepi Raich aus dem Kaunertal, wird zu den Gästen sprechen. Als weiterer prominenter Redner ist André Heller angekündigt, auch einige der zahlreichen weiteren Unterstützer werden auf der Bühne erwartet. Begleitet wird das Event vom Musikverein Marbach an der Donau. (APA, 2.12.2016)