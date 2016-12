"Fawlty Towers"-Kellner Andrew Sachs gestorben

Britischer Schauspieler starb bereits in der Vorwoche

London – Der deutschstämmige britische Fernsehstar Andrew Sachs ist tot. Der als unbeholfener spanischer Kellner Manuel in der Serie "Fawlty Towers" aus den 70er-Jahren bekannte Schauspieler starb bereits in der Vorwoche im Alter von 86 Jahren, berichtete die "Daily Mail" am Donnerstag unter Berufung auf die Familie. Sachs sei vor vier Jahren an Demenz erkrankt, wurde seine Ehefrau Melody zitiert.

bbc comedy greats

Sachs wurde 1930 in Berlin geboren, seine Familie floh 1938 vor den Nazis. Die Serie "Fawlty Towers" über einen ungehobelten Hotelbesitzer – gespielt von Monty-Python-Star John Cleese – wurde international zum Kult. (APA, dpa, 2.12.2016)