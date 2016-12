Gelungenes Comeback von Tiger Woods

US-Star mit 73er-Runde auf 72-Par-Kurs in Nassau

Nach 467 Tagen Verletzungspause hat Golf-Star Tiger Woods ein durchwachsenes Comeback gegeben. Der 14-malige Major-Champion, der wegen Rückenproblemen und mehrerer Operationen 16 Monate pausieren musste, spielte am Donnerstag bei der US-Tour in Nassau auf den Bahamas auf dem 72-Par-Kurs eine 73er-Auftaktrunde. Vor dem Ende der ersten Runde liegt der ehemalige Weltranglistenerste bei 18 Startern auf dem 17. Platz.

Bei windigen Wetter ließ Woods aber zu Beginn sein Talent aufblitzen. Am dritten Loch gelang ihm sein erster Birdie seit August 2015, es folgten noch vier weitere – an den Löchern sechs bis acht gar drei nacheinander. Demgegenüber standen zwei Bogeys am neunten und elften Loch und zwei Double Bogeys am 16. und am 18. Loch.

Kurz vor Beginn des Turniers hatte der 40-Jährige getwittert: "Ich kann es nicht erwarten, rauszugehen und mit den Jungs zu spielen." (sid, 1.12.2016)