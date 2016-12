Goalie begeistert mit Fallrückzieher-Tor

Keeper des Baroka FC traf gegen die Orlando Pirates in der Nachspielzeit von der Strafraumgrenze

Polokwane – Der südafrikanische Tormann Oscarine Masuluke hat mit einem spektakulären Last-Minute-Treffer per Fallrückzieher Fußballfans in aller Welt begeistert. Im Ligaspiel gegen die Orlando Pirates war der Keeper von Baroka FC am Mittwoch in der 90+6. Minute beim Stand von 0:1 in den gegnerischen Strafraum geeilt. Nach einem abgewehrten Eckball setzte er zum Fallrückzieher an und versenkte den Ball im Netz.

Ebenfalls außergewöhnlich war sein anschließender Jubel im Peter Mokaba Stadium in Polokwane: Gemeinsam mit seinen Teamkollegen führte Masuluke, der von der Strafraumgrenze traf und früher als Stürmer im Einsatz gewesen war, in der Nähe der Eckfahne ein Tänzchen auf. (APA/dpa, 1.12.2016)