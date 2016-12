Historischer Kalender – 9. Dezember

1871 – Im Theater an der Wien wird "Der Meineidbauer", ein Volksstück mit Musik von Ludwig Anzengruber, uraufgeführt.

1901 – In Paris beschließt der französische Senat die Einführung der zweijährigen Militärdienstzeit.

1931 – Nach dem Wahlsieg der republikanischen Parteien (im Juni) und der Ausreise von König Alfons XIII. erhält die Republik Spanien eine demokratische und föderalistische Verfassung.

1941 – Die rechtmäßige Regierung Chinas – große Teile Ostchinas sind vom mit Hitler verbündeten Japan besetzt – in Tschungking (Chongqing) erklärt Deutschland den Krieg.

1951 – Eine Volksabstimmung im deutschen Südwesten bringt eine Mehrheit für die Bildung eines Bundeslandes "Baden-Württemberg".

1961 – Die (bis 1914 deutsche) britische Kolonie Tanganyika wird unabhängig. (1964 Vereinigung mit dem Insel-Sultanat Sansibar zu Tansania.

1981 – Der sowjetische Nobelpreisträger Andrej Sacharow und seine Frau Jelena Bonner brechen in Gorki nach 18 Tagen ihren Hungerstreik ab, da ihre Schwiegertochter Lisa Alexejewa die Ausreisezusage von den Behörden erhält.

1981 – In Wien findet bis 11. Dezember eine von der SPÖ initiierte Volksbefragung mit sechs Fragen u.a. über die Verbauung der Steinhofgründe statt. Die Verbauung der Steinhofgründe wird mit 53,46 Prozent abgelehnt.

1986 – Unter Vorsitz des österreichischen Außenministers Peter Jankowitsch beginnt in der Wiener Hofburg die erste Europäische Medienkonferenz unter dem Titel "Die Zukunft des Fernsehens in Europa" (bis 10.12.). Vertreter aus 21 Mitgliedstaaten des Europarates, Finnlands und des Vatikan nehmen an der Konferenz teil.

1991 – Der Gipfel von Maastricht beginnt, auf dem die europäischen Staats- und Regierungschefs die Gründung der EU beschließen. Kernstück ist die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion.

1996 – In Wien explodiert eine an Lotte Ingrisch, die Stiefmutter von SPÖ-Innenminister Caspar Einem, adressierte Briefbombe. Verletzt wird dabei niemand.

2001 – Die USA verstärken ihre Luftangriffe auf die ostafghanische Höhlenfestung Tora Bora, das vermutete Versteck der Führung des Terrornetzwerks Al Kaida.

2001 – Unter dem Druck des Westens wird die Eisenbahnbrücke über den Fluss Amu-Darja zwischen der usbekischen Stadt Termes und der Stadt Hairatan in Afghanistan wiedereröffnet. Dadurch kann das UNO-Welternährungsprogramm WFP mehr als einer Million Menschen in der Region Kabul Erste Hilfe leisten.

2011 – Der Landesstatthalter Markus Wallner (ÖVP) wird als Nachfolger von Herbert Sausgruber als Landeshauptmann von Vorarlberg angelobt.

Geburtstage:

Josef Scharl, dt. Maler (1896-1954)

Ödön von Horvath, öst. Schriftsteller (1901-1938)

Wolfgang Hildesheimer, dt. Schriftsteller (1916-1991)

Kirk Douglas, US-Schauspieler (1916- )

Henry Way Kendall, US-Physiker, NP 1990 (1926-1999)

Erhard Eppler, dt. Politiker (SPD) (1926- )

Sonia Gandhi, ind. Politikerin (1946- )

Angelika Milster, dt. Musical-Schausp. (1951- )

Todestage:

Anthonis van Dyck, fläm. Maler (1599-1641)

Josef Manes, tschech. Maler (1820-1871)

Dimitri Mereschkowski, russ. Dichter (1865-1941)

Ralph Johnson Bunche, US-Diplomat (1904-1971)

(APA, 9. 12. 2016)