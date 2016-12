Erste Schneesprünge von Schlierenzauer in Ramsau

Springer-Cheftrainer Kuttin: "Auf einem sehr guten Weg"

Ramsau am Dachstein – Skisprung-Cheftrainer Heinz Kuttin hat für die Weltcupbewerbe am Wochenende in Klingenthal mit Manuel Fettner, Stefan Kraft, Andreas Kofler, Michael Hayböck, Clemens Aigner und Markus Schiffner die selben Athleten nominiert, die auch beim Auftakt in Kuusamo mit dabei waren. Gregor Schlierenzauer absolvierte unterdessen in Ramsau am Dachstein seine ersten Schneesprünge.

Schlierenzauer trainierte am Mittwoch und Donnerstag in Ramsau, ebenso wie Schiffner und Aigner. Auch Cheftrainer Kuttin war dabei. "Gregor ist weiter auf einem sehr guten Weg. Die Basis, die er sich aufbauen muss, wird dabei immer stabiler. Es ist aber auch klar, dass ihm noch immer intensive Trainingseinheiten und vor allem Sprünge fehlen um dorthin zu kommen, wo wir ihn sehen", wurde Kuttin in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Schlierenzauer hatte sich Mitte März beim Skifahren in Kanada das vordere Kreuzbandriss im rechten Knie gerissen. Wann er in den Weltcup zurückkehren wird, ist noch unklar. Er wird von Stams-Trainer Christoph Strickner auf sein Comeback vorbereitet. (APA, 1.12.2016)