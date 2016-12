Legt Vorsitz in der Kurier Redaktionsgesellschaft m.b.H. ebenso zurück wie jenen in der Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH

Wien – Christian Konrad, Exgeneralanwalt von Raiffeisen, geht ein Stückerl weiter in Pension. Er legt den Aufsichtsratsvorsitz in der Kurier Redaktionsgesellschaft m.b.H. ebenso zurück wie jenen in der Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH. Beerben wird ihn Raiffeisen-Manager Erwin Hameseder, der u. a. die Medicur Holding führt. (gra)