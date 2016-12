TV- und Radiotipps für Freitag, 2. Dezember

Michael Ostrowski protestiert in "Werkstürmer", "Universum History" beleuchtet Heinrich VIII. und Lars von Trier erzählt die erste Hälfte von "Nymphomaniac"

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Immer mehr Einkäufe werden im Internet erledigt. Auch dort lassen die Händler nichts unversucht, um den Umsatz zu maximieren, zum Beispiel durch ständige Preisänderungen. Bis zu mehrere Hundert Mal pro Tag wechselt der Preis für den gleichen Artikel auf manchen Shoppingportalen.

Bis 18.51, ORF 2

20.15 HANDWERK

Heimatleuchten: Altes Handwerk, junge Meister Längst vergessen geglaubte Berufe werden in Österreich nach wie vor ausgeübt. Der Film zeigt, wie junge Meister der alten Zunft das Handwerk bewahren: Geigenbau, Pfeifenschneiderei, Bäckerei, Schrammelharmonika- und Schlittenbau, Büchsenmacherei.

Bis 21.15, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Krebs: Das Geschäft mit der Angst Konfrontiert mit der Diagnose Krebs, wenden sich viele Patienten an "Wunderheiler" und Praktiker der "alternativen Medizin". Wie gefährlich diese vermeintlich schonenden Alternativen zu Chemo- und Strahlentherapie sein können, zeigt Filmemacherin Claudia Ruby mittels Undercover-Recherche. Mehrere "alternative" Praxen empfahlen einem fiktiven Patienten Heilmusik, Marillenkerne und Kaffeeeinläufe – Behandlungen, die ohne schulmedizinische Behandlung zum Tod führen würden.

Bis 21.00, 3sat

21.00 MAGAZIN

Makro: Russland in Bedrängnis Die russische Wirtschaft befindet sich in einer schweren Krise. Gebeutelt von den westlichen Sanktionen nach dem Einmarsch in die Ukraine, versucht Putin nun einen Ausweg aus dem zweiten Problemherd: Notgedrungen stimmte er einer Drosselung der Ölförderung zu, um den Preisverfall des Rohstoffes zu stoppen.

Bis 21.30, 3sat

22.10 KOMÖDIE

Die Werkstürmer (Ö 2013, Andreas Schmied) Michael Ostrowski hat als steirischer Stahlarbeiter so seine Sorgen: In der Fabrik ist Streik angesagt, und seine Freundin Babs (Hilde Dalik) hat sich in Wien einen Schnösel geangelt. Dass sie jetzt für Lohnverhandlungen der Gegenseite in die alte Heimat zurückkehrt, macht das Wiedererwachen der Liebe zwar erst möglich, aber schwierig. Heimatkomödie mit Steirerschmäh.

Bis 23.45, ORF3

22.15 HITCHCOCK

Über den Dächern von Nizza (To Catch a Thief, USA 1955, Alfred Hitchcock) Ein Film über "indirekten" Sex im Kino, über "wirkliche Damen, die dann im Schlafzimmer zu Nutten werden", wie sich Meister Hitchcock rüde auszudrücken pflegte und seine Vorliebe für kühle, blonde Schauspielerinnen erklärte. Grace Kelly als amerikanische Millionenerbin und Cary Grant als pensionierter Meisterdieb in einer melancholischen Krimihumoreske, mit dem wohl kompliziertesten Kuss der Filmgeschichte.

Bis 0.15, ServusTV

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Liebe, Macht, Tod – Der Hof Heinrichs VIII. Paranoia, Eifersucht und Größenwahn lassen Heinrich VIII. bis heute als einen der berüchtigtsten britischen Monarchen in Erinnerung bleiben. Zwei seiner sechs Frauen ließ er hinrichten, auf Kriegsfuß mit dem Vatikan, gründete er im England des 16. Jahrhunderts kurzerhand seine eigene Kirche. Filmisches Porträt eines sagenumwobenen Königs.

Bis 23.35, ORF 2

0.25 EROTIK

Nymphomaniac 1 (DK/D/F/B/GB 2013, Lars von Trier) Der alte Seligmann (Stellan Skarsgård) findet die verletzte Joe (Charlotte Gainsbourg) und nimmt sie mit zu sich nach Hause. Sie erzählt von ihrer sexuellen Lebensgeschichte – von ihrer Kindheit, als sie zum ersten Mal ihren Körper entdeckt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sex zu Joes Lebensinhalt wurde. Poetischer und humorvoller Film über das Leben einer Sexsüchtigen, der den Darstellern einiges abverlangte.

Bis 2.15, Arte

0.30 MELODRAM

So wie du bist (Ö 2012, Wolfgang Murnberger) Geschäftsfrau Helena wird zum Sozialdienst vergattert: Michalina, eine junge Frau mit Downsyndrom, gerät unter ihre Obhut. Davon profitieren beide, am Ende sogar mit einer Liebesgeschichte. Fernsehpreis der Erwachsenenbildung. Juliana Götze, Sebastian Urbanski und Gisela Schneeberger als einander ergänzende Darsteller.

Bis 2.00, MDR