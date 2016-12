BP-Wahl: Deutlich weniger Zuschauer bei zweitem ORF-Duell

Nur 844.000 schauten im Schnitt der Konfrontation zwischen Hofer und Van der Bellen zu – im Mai waren es noch 1,2 Millionen

Wien – Am 14. April trafen sich Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer bei "Zwei im Gespräch" vor 889.000 Zusehern zum ersten TV-Duell. Kurz vor der ersten Stichwahl im Mai schauten 1.213.000 beim ORF-Duell zu. Jenes vom Donnerstag dürfte das letzte gewesen sein. 844.000 interessierten sich für die letzte Runde vor der Wahl am Sonntag.

ATV

Am meisten Zuseher im Laufe des Wahlkampfs konnte der Privatsender ATV bei dem Duell verbuchen, das wohl neben der Diskussion um Hofers Isralereise im ORF für die meisten Irritationen gesorgt hatte. Das unmoderierte Gespräch am 15. Mai verfolgten durchschnittlich 432.000 Zuseher. Zum Vergleich: Die letzte Konfrontation am 27. November erreichte bei ATV nur mehr 285.000 Personen in der Zielgruppe ab 12 Jahren.

Vor dem ersten Wahlgang interviewte Martin Thür die sechs Kandidaten in "Klartext" – jeweils montags um 23.25 Uhr. Die Bandbreite reicht von 49.000 Zusehern bei Irmgard Griss und geht runter bis 29.000 Leute, die sich das Interview mit Norbert Hofer ansehen wollten.

Puls 4

Am meisten Interesse konnte Puls 4 mit der "Elefanterunde" am 3. April generieren: 383.000 sahen durchschnittlich zu. Die als "Wer wird Präsident? Der Eignungstest" titulierten Zweierkonfrontationen sahen zwischen 104.000 (Van der Bellen/Khol), 110.000 (Griss/Lugner) und 140.000 (Hundstorfer/Hofer).

Mit Abstand am meisten Zuschauerinteresse erfuhr die ORF-Zweierkonfrontation zwischen Van der Bellen und Hofer vor der später aufgehobenen Stichwahl im Mai: 1.213.000 schauten damals zu. In der Zwischenzeit dürfte das Interesse deutlich abgeebbt sein: Beim (aller Wahrscheinlichkeit nach) letzten Duell im ORF am Donnerstagabend schauten im Schnitt nur 844.000 zu. Das entspricht einem Marktanteil von 30 Prozent.

Während der Sendung stieg die Zahl der Zuschauer an, wie die Minutenaufzeichnung des Teletest zeigt:

foto: screenshot orf/teletest

Die im Anschluss gesendete ZiB2 erreichte im Schnitt 902.000 Zuschauer (39 Prozent Reichweite). (red, 2.12.2016)