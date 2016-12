Mehrere Tote in Haus in Böheimkirchen gefunden

Noch keine Details vonseiten der Polizei, Staatsanwaltschaft hat Obduktion angeordnet

Böheimkirchen – In einem Haus in Böheimkirchen im Bezirk St. Pölten sind am Donnerstagnachmittag sechs Leichen gefunden worden, teilte die niederösterreichische Polizei mit. Nach Informationen der APA soll eine Frau ihre Mutter, ihren Bruder und drei Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren erschossen haben, ehe sie sich selbst tötete.

Die Hintergründe waren vorerst unklar, die Leiterin der Staatsanwaltschaft St. Pölten, Michaela Schnell, gab unter Verweis auf laufende Ermittlungen keine Auskünfte. "Wir gehen von Fremdverschulden aus", antwortete sie auf die Frage, ob eine Gewalttat vorliege. Auf den möglichen Selbstmord ging sie nicht ein. Die Obduktion der Toten wurde angeordnet, sagte Schnell auf Anfrage des STANDARD. Die Polizei schirmte den Tatort vor dutzenden Medienvertretern ab, während die Ermittler mit der Spurensicherung beschäftigt waren.

Familie lebte seit einem Jahr in dem Haus

Die Familie – drei Generationen – sei vor etwa einem Jahr in das Haus im Ortsteil Schildberg nahe der Westbahnstrecke gezogen. Der ehemalige Inhaber, ein Gastronom, habe die Immobilie nach 20 Jahren an die aus der Umgebung stammende Familie verkauft, sagte er der APA. Eine Nachbarin sagte über die Familie, sie habe zurückgezogen gelebt.

Am Donnerstag um 11.00 Uhr habe der frühere Hausbesitzer einen Anruf von der Polizei erhalten. Er wurde nach dem Zugang zu dem Gebäude gefragt, weil die Beamten Nachschau halten wollten. Die drei schulpflichtigen Kinder seien bereits seit drei Tagen vermisst worden, habe es geheißen. (APA, red, 1.12.2016)