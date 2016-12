ÖSV-Herren im Abfahrtstraining von Val d'Isere zurückhaltend

Nur Max Franz als Vierter unter besten Zehn. Kanadier Guay knapp vor Fill Schnellster

Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt der Herren in Val d'Isere am Donnerstag:

1. Erik Guay (CAN) 2:00,24 Min.

2. Peter Fill (ITA) +0,03 Sek.

3. Kjetil Jansrud (NOR) 0,86

4. Max Franz (AUT) 0,94

5. Valentin Giraud Moine (FRA) 0,97

6. Adrien Theaux (FRA) 1,07

7. Josef Ferstl (GER) 1,15

8. Patrick Küng (SUI) 1,17

9. Travis Ganong (USA) 1,21

10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1,26

11. Aksel Lund Svindal (NOR) 1,27

12. Matthias Mayer (AUT) 1,31

Weiter:

17. Vincent Kriechmayr 1,43

20. Hannes Reichelt 1,79

23. Daniel Danklmaier 1,99

25. Klaus Kröll 2,03

31. Patrick Schweiger 2,21

32. Romed Baumann 2,28

38. Otmar Striedinger 2,46

45. Georg Streitberger 2,69

46. Christian Walder 2,73

55. Frederic Berthold 3,13

60. Joachim Puchner 3,46

75. Marcel Hirscher (alle AUT) 5,39