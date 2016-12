Die Technosphäre der Erde wiegt 30 Billionen Tonnen

Forscher finden ein neues Maß für den Einfluss des Menschen auf die Erde: die Gesamtmasse aller künstlichen Produkte und Strukturen

Leicester – Eine schwindelerregende Zahl präsentieren Forscher der britischen Universität Leicester: Sie haben die Masse der irdischen "Technosphäre" hochgerechnet, also aller menschlichen Erzeugnisse und Strukturen, von elektronischen Geräten und anderen kleinen Objekten über Gebäude und Straßen bis zu Mülldeponien, Bergwerken und Häfen. Herausgekommen sind bei ihren Kalkulationen 30 Billionen Tonnen – 50 Kilogramm für jeden Quadratmeter der Erdoberfläche.

Natürlich kann nicht von einer "Last" gesprochen werden, da der Mensch die Masse der Erde selbst nicht verändert hat (sieht man von ein paar aus dem All importierten Gesteinsbrocken und einer Reihe exportierter Raumfahrzeuge ab). Es ist jedoch eine Umverteilung in gewaltigem Ausmaß, die das Team um Jan Zalasiewicz und Mark Williams aufzeigen wollte. Ihre Forschungen stehen in Zusammenhang mit dem Schlagwort Anthropozän, das das neue, vom Menschen geprägte Erdzeitalter bezeichnet.

Mehr künstliches als natürliches Erbe

Laut Williams ist die Technosphäre – ein Begriff, der auf den Studienkoautor Peter Haff zurückgeht – als "Knospe" der Biosphäre zu betrachten und verhält sich zumindest teilweise parasitisch. Im Unterschied zur Biosphäre weise sie aber nur eine geringe Materialrecyclingquote auf, wie Mülldeponien und Abfallansammlungen wie der Great Pacific Garbage Patch zeigen. Dieses Manko könne ihrer rasanten "Erfolgsgeschichte" ein Ende setzen, so die Forscher

Und noch eine Zahl zum Verhältnis von Bio- und Technosphäre ist frappant: Die Forscher glauben anhand von Form, Farbe, Material und anderen Faktoren mehr als eine Milliarde verschiedene Arten von "Technofossilien" identifiziert zu haben, die wir der Nachwelt vererben werden. Das überträfe die Zahl der heute bekannten Spezies von Lebewesen, die ihrerseits der Zukunft herkömmliche Biofossilien hinterlassen können, bei weitem. (jdo, 1.12.2016)