Agentur Wirz setzt Pierce Brosnan weiterhin für Spar in Szene

Der britische Filmschauspieler wirbt auch in der neuen, von der Agentur Wirz gestalteten Kampagne für die Luxusmarke Spar Premium

Wien – Pierce Brosnan hält Spar die Treue. Nach sechs Jahren verlängert der britische Schauspieler und wirbt auch in Zukunft für die Luxuseigenmarke Spar Premium.

priesching

Der Lebensmittelhersteller setzt auch in seiner neuen Kampagne Brosnan. Umgesetzt wurde sie von der Agentur Wirz. Gedreht wurde auf einer Superyacht in Marina del Rey, dem Yachthafen von Los Angeles. Am 1. Dezember startet die Plakat- und TV-Kampagne in ganz Österreich.