Rückruf: Gefahr innerer Verletzungen durch Angler-Spielzeug

Die AGES warnt vor dem Kinderspielzeug "Fishing Ducklings", durch Verschlucken von Magneten kann es zu Verletzungen kommen

Das Kinderspielzeug "Fishing Ducklings" des Unternehmens Damerik S. L., Spanien, ist wegen verschluckbarer Kleinteile, die das Risiko von inneren Verletzungen mit sich bringen, als gesundheitsschädlich beurteilt worden. Vor einer Verwendung wird ausdrücklich gewarnt, gab die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen bekannt.

Das Produkt besteht aus einer Holzplatte mit fünf herausnehmbaren Holzteilen in Form verschiedener Enten (Puzzleteile) und zwei Angeln, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Die Tierfiguren enthalten Metalleinsätze, die beiden Angeln jeweils einen Magneten. Es bestehe die Gefahr von Verletzungen, weil die Magnete kleine Teile sind, die von Kindern, insbesondere Kleinkindern, verschluckt werden können; zudem sei der magnetische Flussindex zu hoch: Das bedeutet, dass sich verschluckte Magnetteile im Darmbereich zusammenhängen können und der Darm dadurch sogar verschlossen oder die Darmwand erheblich verletzt werden könnte, schrieb die AGES.

Das Produkt wurde im Rahmen einer Kontrolle luxemburgischer Behörden als gesundheitsschädlich bewertet. Da das Spielzeug im Internet (www.eurekakids.com) vertrieben wurde, ist nicht auszuschließen, dass auch Österreicher das Produkt erworben haben. Aufgrund des Sicherheitsrisikos für Kinder sollte das Spielzeug keinesfalls mehr verwendet werden. Die AGES ersucht daher, vorhandene betroffene Produkt keinesfalls zu verwenden, sondern umgehend zu entsorgen bzw. beim Verkäufer zu reklamieren. (APA, 1.12.2016)