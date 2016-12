Bürgermeister von Los Angeles heißt Einwanderer willkommen

Demokrat Garcetti will Migranten ohne Papiere vor Trump-Politik schützen

Washington/Los Angeles – Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, will Einwanderer vor der Politik des designierten US-Präsidenten Donald Trump beschützen. "Los Angeles ist eine für Einwanderer offene Stadt, in der sie immer willkommen sein werden", sagte Garcetti am Mittwoch bei einer Bürgermeisterkonferenz zum Klimawandel in Mexiko-Stadt.

Viele Menschen fragten sich, ob ihre Familien unter Trump getrennt würden, oder "ob wir die Kinder schützen". Garcetti versicherte, dass die Polizei von Los Angeles die Einwanderer nicht verfolgen werde. Zudem kündigte der Bürgermeister auf Spanisch an, den Aufenthaltsstatus von 60.000 Menschen ohne Papiere zu legalisieren.

Mehr als 3,7 Millionen Menschen aus Mexiko

In Los Angeles und seinem Großraum leben mehr als 3,7 Millionen Menschen aus Mexiko. Die mexikanische Außenministerin Claudia Ruiz Massieu dankte dem Demokraten Garcetti dafür, dass er auf der Seite der "Verbündeten Mexikos" stehe.

Trump hatte nach seiner Wahl angekündigt, dass er bis zu drei Millionen illegale Einwanderer abschieben lassen will. Im Wahlkampf hatte der Rechtspopulist Mexikaner pauschal als Kriminelle beschimpft und die Abschiebung von Millionen von Menschen sowie den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Beginnen will er mit der Abschiebung von "Illegalen", die wegen Verbrechen verurteilt worden sind. (APA, 1.12.2016)