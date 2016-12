Häupl spricht bei Van der Bellens Wahlkampfabschluss

Wiener Bürgermeister unterstützt Van der Bellen im Finish, Hofer holt sich Strache als Vorredner

Wien – Die Bundespräsidentschaftskandidaten holen sich für ihre Wahlkampfabschlüsse am Freitag unterschiedliche Unterstützung. Alexander Van der Bellen darf sich bei seinem Finish in der Lloonbase 36 in Wien-Favoriten über Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) als Hauptredner freuen. FPÖ-Kandidat Norbert Hofer setzt in der Wiener Börse wie gewohnt auf Parteichef Heinz-Christian Strache.

Wie schon beim Wahlkampfauftakt Mitte November holt sich Van der Bellen einen Politiker der Koalitionsparteien auf die Bühne. War es beim Start der ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament, Othmar Karas, der für den Ex-Grünen-Chef das Wort ergriff, wird am Freitag mit Häupl der Bürgermeister von Van der Bellens "jetziger Heimat Wien" ans Rednerpult treten, gab das Wahlkampfteam bekannt.

Kaunertals Bürgermeister zu Gast

Aber auch der Bürgermeister von Van der Bellens ursprünglicher Heimatgemeinde, Pepi Raich aus dem Kaunertal, wird zu den Gästen sprechen. Als weiterer prominenter Redner ist André Heller angekündigt, auch einige der zahlreichen weiteren Unterstützer werden auf der Bühne erwartet. Begleitet wird das Event vom Musikverein Marbach an der Donau.

Die FPÖ setzt bei den Reden auf Bewährtes: Neben Hofer wird wie schon bei den bisherigen Wahlkampfveranstaltungen Strache ans Mikrofon treten. Anders als gewohnt wird der Parteichef dieses Mal aber nur einleitende Worte sprechen und Hofer dann die Hauptrede halten, hieß es aus dem blauen Wahlkampfteam.

Diesmal ohne John-Otti-Band

Ebenfalls erwartet werden laut FPÖ Prominente "aus Wirtschaft und Industrie". Für die musikalische Unterhaltung wird diesmal nicht die FPÖ-Haus-und-Hof-Band John Otti sorgen, sondern das Männer-Doppel-Sextett Klagenfurt. (APA, 1.12.2016)