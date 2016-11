Rede zur Lage der Nation: Putin betont Kooperationsbereitschaft

Russischer Präsident beschwört Einheit der Nation: Russland werde seine "Interessen verteidigen" und mit Trump sprechen

Moskau – Trotz massiver Spannungen zwischen Russland und dem Westen hat Präsident Wladimir Putin seine Kooperationsbereitschaft betont. "Wir wollen keine Konfrontation, wir suchen keine Feinde", sagte Putin in seiner jährlichen Rede an die Nation am Donnerstag. "Wir brauchen Freunde, aber wir dulden keine Missachtung unserer nationalen Interessen."

Russlands Politik in der Ukraine-Krise und im Syrien-Konflikt hat die schwersten Spannungen mit dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges ausgelöst. Vor allem das Verhältnis zu den USA unter Präsident Barack Obama ist zerrüttet.

Zugleich betonte Putin, Russland sei zur Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung bereit. "Es ist wichtig, dass wir unsere Beziehungen normalisieren und anfangen, unser bilaterales Verhältnis auf gleichberechtigter Ebene zu entwickeln", sagte er. Putin hatte sich nach der Wahl Donald Trumps für eine Annäherung ausgesprochen. Auch die Partnerschaft mit China sei für Russland wichtig.

Putin setzt bei der Zusammenarbeit mit Trump vor allem auf einen gemeinsamen Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Beide Länder hätten eine gemeinsame Verantwortung für die globale Sicherheit, sagte Putin.

Trump hatte im Wahlkampf eine neue Russland-Politik angekündigt und erklärt, dass das Hauptaugenmerk auf dem Kampf gegen die islamistische Terrormiliz IS liegen müsse. Russland bezeichnet in Syrien auch die von den USA unterstützten Rebellengruppen gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad als Terroristen.

"Wir haben nur ein Russland"

Zu Beginn der Rede rief Putin seine Landsleute zu "Einigkeit in schweren Zeiten" auf. "Russland muss viele Probleme bewältigen, (...) aber die Bürger haben sich um patriotische Werte zusammengeschlossen. Wir sind ein geeintes Volk und haben nur ein Russland." Er erinnerte an den bevorstehenden 100. Jahrestag der Oktoberrevolution. "Wir wissen alle, welche Folgen große Erschütterungen haben", sagte Putin, die russische Gesellschaft dürfte sich nicht "durch Verbitterung spalten" lassen.

Nach einer zweijährigen Wirtschaftskrise in Russland sehe er Zeichen der Entspannung. "Der Abschwung in der Realwirtschaft geht zurück, es gibt sogar ein kleines Industriewachstum." Insgesamt sei die Wirtschaftsleistung in den ersten zehn Monaten des Jahres um lediglich 0,3 Prozent zurückgegangen. Für das gesamte Jahr dürfte der Rückgang unbedeutend sein. 2015 lag das Minus bei 3,7 Prozent. (Reuters, APA, red, 1.12.2016)