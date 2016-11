Walk of Wäsche: Victoria's Secret 2016

Im Pariser Grand Palais ging am Mittwochabend die 21. Victoria's Secret Show über die Bühne. Nachdem im vergangenen Jahr Kendall Jenner und Gigi Hadid zum ersten Mal dabei waren, feierte diesmal Bella Hadid ihr Debüt als Laufstegengel

Das Victoria's-Secret-Spektakel in Paris stand wieder einmal ganz im Zeichen einer Mischung aus Instagram-Models und "altgedienter" Namen wie Alessandra Ambrosio und Adriana Lima. Neben gefederter Unterwäsche wurde die junge Linie "Pink" vorgestellt, den rund 2,8 Millionen Euro schweren "Bright Night Fantasy Bra" trug in diesem Jahr die 25-jährige US-Amerikanerin Jasmine Tookes. Angezogen auf den Laufsteg durften nur Lady Gaga, Bruno Mars und The Weeknd. Am 5. Dezember wird das umstrittene Wäschespektakel in rund 190 Ländern auf CBS ausgestrahlt.