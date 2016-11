Trainingsbestzeit für ÖSV-Läuferin Ager in Lake Louise

Österreicherin überrascht im zweiten Abfahrtstraining. Siebenhofer Sechste

Lake Louise – Christina Ager hat im zweiten Training für die Abfahrt der alpinen Ski-Damen in Lake Louise für eine Überraschung gesorgt. Die Tirolerin fuhr am Mittwoch vor der US-Amerikanerin Jacqueline Wiles (+0,24 Sekunden zurück) und der Italienerin Johanna Schnarf (+0,49) Bestzeit. Sechste wurde Ramona Siebenhofer. Auf Platz 30 landete Slalom-Spezialistin Mikael Shiffrin. Cornelia Hütter kam nicht ins Ziel. (APA, 30.11.2016)

Zweites Abfahrts-Training für die Ski-Weltcup-Abfahrtsläufe der Damen am Freitag und Samstag (jeweils 20.30 Uhr, live ORF eins) in Lake Louise am Mittwoch:

1. Christina Ager (AUT) 1:46,87 Min – 2. Jacqueline Wiles (USA) +0,24 Sek. – 3. Johanna Schnarf (ITA) +0,49 Sek. – 4. Lara Gut (SUI) 0,52 – 5. Sofia Goggia (ITA) 0,54 – 6. Ramona Siebenhofer (AUT) 0,55 – 7. Nadia Fanchini (ITA) 0,61 – 8. Fabienne Suter (SUI) 0,68 – 9. Breezy Johnson (USA) 0,96 – 10. Michaela Wenig (GER) 0,97. Weiter: 17. Stephanie Venier 1,26* – 18. Mirjam Puchner 1,38 – 21. Elisabeth Görgl 1,58 – 25. Tamara Tippler (alle AUT) 1,70 – 30. Mikaela Shiffrin (USA) 1,94 – 56. Nicole Schmidhofer 3,68 – 60. Kerstin Nicolussi (beide AUT) 4,38

Nicht im Ziel: Cornelia Hütter (alle AUT)