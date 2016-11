Salzburg lässt die Austria im Schnee stehen

Das Team von Oscar Garcia gewinnt in Wien mit 3:1 und schiebt sich in der Tabelle auf Platz drei. Martschinko-Eigentor bringt die Gäste auf Schiene

Wien – Es ist nicht so, dass im Spitzenspiel der 17. Bundesligarunde neunzig Minuten lang gar nichts passiert wäre. Da gab es bei Austria gegen Red Bull Salzburg vor nur 4885 (viertausendachthundertundfünfundachtzig!) Zusehern im Happel-Stadion zum Beispiel die 47. Minute. Salzburgs Samassekou schickte Berisha nicht auf die Reise, sondern in den Strafraum, Berisha brachte den Ball vermeintlich ungefährlich zur Mitte, doch Austrias Mittelfeldspieler Martschinko rutschte weg und drosch den Ball aus einer Entfernung von fünf Metern unhaltbar ins eigene Tor.

Es war auch nicht so, dass vorher gar nichts passiert wäre. Die Austria war von Trainer Thorsten Fink recht gut eingestellt worden, Salzburg tat sich zumindest eine geraume Zeitlang relativ schwer. So hatte die erste Spielhälfte kaum Höhepunkte zu bieten, die beste Chance hüben vergab Friesenbichler, der per Kopf an Salzburg-Goalie Walke scheiterte (19.), die beste Chance drüben vergab Miranda, dessen Kopfball knapp das Austria-Tor verfehlte (21.).

Und natürlich ist auch nach dem Salzburger Führungstor noch etwas passiert. Binnen zehn Minuten hätten die Gäste höher führen können bis müssen. Doch Berisha, der völlig freistehend weit über das Tor schoss (50.), Dabbur, dessen Schuss zu schwach ausfiel (56.), und neuerlich Berisha, der die Stange traf (57.), vergaben ausgezeichnete Möglichkeiten. Gerächt hat sich das nicht wirklich, weil in der 64. Minute etwas passiert ist, nämlich das 2:0 für Salzburg, Laimer erzielte es nach Doppelpass mit Lazaro.

Unbeantwortete Frage

Schon sah es so aus, als würde aus Austria-Sicht außer einem Böllerschuss gar nichts passieren. "Wieso gibt es immer wieder Idioten, die der Austria schaden", die Frage des Stadionsprechers blieb unbeantwortet. Doch da gab es noch die 70. Minute, in der Salzburg-Goalie Walke bei einem Corner gegen Windbichler patzte und Kayode den Ball zum 1:2 über die Linie drückte – aus Abseitsposition. Dass Minamino nach Lainer-Assist zum 3:1 (86.) traf, war sogesehen und insgesamt gerecht. Im Prater ging der Schneeregen in Schneefall über. Ansonsten ist nichts mehr passiert. (red, 30.11.2016)

Fußball-Bundesliga, 17. Runde:

FK Austria Wien – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:0)

Wien, Happel-Stadion, 4.885, SR Schörgenhofer

Tore:

0:1 (47.) Martschinko (Eigentor)

0:2 (64.) Laimer

1:2 (70.) Kayode

1:3 (86.) Minamino

Austria: Hadzikic – Larsen, Rotpuller, Filipovic (69. Windbichler), Martschinko (85. Tajouri) – Serbest, Holzhauser, Prokop (62. Venuto), Grünwald – Friesenbichler, Kayode

Salzburg: Walke – Lainer, Upamecano, Miranda, Ulmer – Lazaro, Laimer, Samassekou (74. Radosevic), Berisha – Gulbrandsen (18. Hwang), Dabbur (65. Minamino)

Gelbe Karten: Filipovic, Serbest, Friesenbichler, Holzhauser, Windbichler bzw. Samassekou, Dabbur, Laimer