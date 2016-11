Trainersohn Enzo Zidane traf bei Debüt für Real Madrid

Klarer Real-Sieg im Cup gegen Drittdivisionär Leonesa auch im Rückspiel

Madrid – Enzo Zidane, der älteste Sohn des Real-Madrid-Trainers Zinedine Zidane, hat am Mittwoch im spanischen Cup sein Debüt für die "Königlichen" in einem Pflichtspiel absolviert. Der 21-jährige Mittelfeldspieler durfte sich auch gleich über einen Treffer freuen. In der Pause eingewechselt, steuerte er zum 6:1-Erfolg gegen den Drittdivisionär Leonesa das 4:1 (63.) bei.

Real, das nicht die erste Garnitur aufgeboten hatte, steht nach dem 7:1 im Hinspiel mit 13:2 im Achtelfinale. Der Österreicher Philipp Lienhart war bei Real nicht im Kader. (APA, 30.11.2016)