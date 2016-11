Tirolerin Hauser glänzende Siebente in Östersund

Achter Weltcupsieg für Deutsche Dahlmeier trotz zweier Strafminuten

Östersund – Die Tiroler Biathletin Lisa Theresa Hauser ist mit einem Top-Ten-Platz in den Einzel-Weltcup gestartet. Die 22-Jährige landete am Mittwoch in Östersund im 15-km-Einzelbewerb an der siebenten Stelle, nach drei Fehlschüssen (=Strafminuten) hatte sie 3:04,9 Minuten Rückstand auf die Siegerin Laura Dahlmeier. Die Deutsche feierte trotz zweier Strafminuten ihren achten Weltcupsieg.

Dahlmeier hatte bei schwierigen Windbedingungen 15,8 Sekunden Vorsprung auf die Französin Anais Bescond, die eine der 20 Scheiben verfehlte, und trägt erstmals das Gelbe Trikot. Hauser hatte bei den ersten zwei Aufenthalten am Schießstand einen bzw. zwei Fehler verzeichnet. Dank zweier makelloser Serien erreichte die Kitzbühelerin aber noch ihre bisher beste Weltcup-Platzierung.

"Das war wirklich ein guter Einstieg. Die zwei Fehler beim Stehendschießen ärgern mich zwar, aber es war extrem windig. Es ist heute sehr viel darauf angekommen, wie man es am Schießstand erwischt hat. In der zweiten Runde hatte ich schwere Beine, Gott sei Dank konnte mich im weiteren Rennverlauf wieder erholen", meinte Hauser. In der Single-Mixed-Staffel war sie am Sonntag gemeinsam mit Simon Eder Zweite geworden.

Punkte gab es auch für Fabienne Hartweger als 22. mit 4:30,8 Minuten Rückstand (4 Fehlschüsse) und Julia Schwaiger, die als 28. (+4:58,8/4) ihr bisher bestes Resultat schaffte. (APA, 30.11.2016)

Damen-Biathlon in Östersund (SWE):

15 km: 1. Laura Dahlmeier (GER) 46:14,0 Min. (2 Strafminuten) – 2. Anais Bescond (FRA) +15,8 Sek. (1) – 3. Darja Jurkewitsch (BLR) 1:17,3 (0) – 4. Franziska Preuss (GER) 1:37,9 (3) – 5. Justine Braisaz (FRA) 1:52,4 (4) – 6. Jekaterina Glasyrina (RUS) 2:42,3 (2) – 7. Lisa Theresa Hauser (AUT) 3:04,9 (3). Weiter: 22. Fabienne Hartweger (AUT) 4:30,8 (4) – 28. Julia Schwaiger (AUT) 4:58,8 (4) – 90. Christina Rieder (AUT) 12:21,0 (8)

Weltcupstand nach dem ersten Bewerb – Einzel: 1. Dahlmeier 60 – 2. Bescond 54 – 3. Jurkewitsch 48. Weiter: 7. Hauser 36 – 22. Hartweger 19 – 28. Schwaiger 13