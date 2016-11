Schach-WM: Showdown zwischen Carlsen und Karjakin beginnt mit einem Remis

Weltmeister Magnus Carlsen ging mit Schwarz in das Tiebreak gegen Herausforderer Sergej Karjakin. Drei weitere Schnellschachpartien stehen aus

New York – Die Brooklyn Bridge ist in Nebel gehüllt, es regnet in Strömen. Im Fulton Market Building in Manhattan lassen sich Magnus Carlsen und Sergej Karjakin in ihren Sesseln nieder, die erste Tiebreak-Partie steht bevor. Heute gibt es kein langes Taktieren mehr, keinen Aufschub, kein "Morgen ist auch noch ein Tag". Heute wird entschieden, wie der Schachweltmeister 2016 heißt: Magnus Carlsen oder Sergej Karjakin.

In der ersten von vier Schnellschachpartien führt der Herausforderer die weißen Steine. Er eröffnet mit dem Königsbauern, bald steht die in diesem Match schon oft gesehene Spanische Eröffnung am Brett. Und wieder einmal ist Magnus Carlsen mit Schwarz der Erste, der seinen Gegner mit dem Springerrückzug 9...Sb8 zum Nachdenken zwingt. Bald darauf gewinnt der Weltmeister in einer geschlossenen Stellung etwas Raum am Damenflügel, muss dafür aber eine gewisse Schwächung seiner weißen Felder in Kauf nehmen.

Karjakin denkt

Karjakin muss sich in der neuen Lage erst einmal orientieren, während der Weltmeister seine Züge weiterhin fast ohne Nachzudenken abfeuert. Im Ergebnis dessen sind Sergej Karjakin nach zwanzig Zügen nur noch zehn Minuten Bedenkzeit verblieben, dafür bescheinigen Kommentatoren wie mitlaufende Computerprogramme dem Weißen die etwas angenehmere Stellung.

In der Folge findet der Russe aber nicht die genaueste Fortsetzung, sein Bedenkzeitmangel dürfte daran nicht unschuldig sein. Das gibt Carlsen Gelegenheit, den gesamten Damenflügel zu liquidieren, nach dreißig Zügen steht ein ziemlich ausgeglichenes Endspiel am Brett. Zwar hat der Norweger zu diesem Zeitpunkt noch fast doppelt so viel Bedenkzeit zur Verfügung wie sein Gegenüber, die Stellung bietet dem Weltmeister aber keine Ansatzpunkte für ein Spiel auf Gewinn.

Remis

Bald ist die Uhr des Herausforderers auf fünf Minuten heruntergelaufen, Magnus Carlsen sind der Minuten noch zehn verblieben. Der weiße Raumvorteil bedeutet, dass nach wie vor wenn dann nur der Weiße hier besser stehen kann, Substantielles ist für Karjakin allerdings nicht zu erkennen, und seine Uhr tickt erbarmungslos herunter.

Nach siebenunddreißig Zügen spielen die Bedenkzeit-Unterschiede aber keine Rolle mehr: Das Endspiel bietet beiden Seiten keine realistischen Gewinnchancen mehr, die Spieler einigen sich auf Remis. Der Weltmeister hat seine erste Schwarzpartie in diesem Tiebreak somit überstanden und darf sich auf zwei Weißpartien in den noch ausstehenden drei Spielen freuen. (Anatol Vitouch aus New York, 30.11.2016)

Notation – Tiebreak 1:

Weiß: Sergej Karjakin (Russland)

Schwarz: Magnus Carlsen (Norwegen)

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.O-O Le7 6.d3 b5 7.Lb3 d6 8.a3 O-O 9.Sc3 Sb8 10.Se2 c5 11.Sg3 Sc6 12.c3 Tb8 13.h3 a5 14.a4 b4 15.Te1 Le6 16.Lc4 h6 17.Le3 Dc8 18.De2 Td8 19.Lxe6 fxe6 20.d4 bxc3 21.bxc3 cxd4 22.cxd4 exd4 23.Sxd4 Sxd4 24.Lxd4 Tb4 25.Tec1 Dd7 26.Lc3 Txa4 27.Lxa5 Txa1 28.Txa1 Ta8 29.Lc3 Txa1+ 30.Lxa1 Dc6 31.Kh2 Kf7 32.Lb2 Dc5 33.f4 Ld8 34.e5 dxe5 35.Lxe5 Lb6 36.Dd1 Dd5 37.Dxd5 Sxd5



Modus:

Gespielt werden vier Partien Schnellschach. Jeder Spieler erhält 25 Minuten Bedenkzeit und 10 Sekunden pro Zug. Sollte es nach den Schnellpartien 2:2 stehen, folgen Blitzpartien bis zur Entscheidung. Zuerst maximal fünf Mini-Matches zu zwei Partien.

Gibt es auch dann keine Entscheidung folgt eine Armageddon Partie in der Schwarz weniger Bedenkzeit erhält als Weiß, ihm aber ein Remis reicht.