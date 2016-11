Nancy Pelosi als Fraktionschefin der US-Demokraten wiedergewählt

Eine der einflussreichsten Politikerfiguren in der Partei

Washington – Die 76 Jahre alte Nancy Pelosi ist als Fraktionschefin der Demokraten im US-Repräsentantenhaus wiedergewählt worden. Das teilte die Partei am Mittwoch nach der Abstimmung mit, die hinter verschlossenen Türen stattfand. Pelosi, die die Fraktion seit 2003 führt, setzte sich gegen ihren Gegenkandidaten Tim Ryan mit der Mehrheit von 134 Stimmen durch. Für Ryan hatten 63 Abgeordnete votiert.

Pelosi gilt als Urgestein der Demokraten in Washington und seit langem als eine der einflussreichsten Politikerfiguren in der Partei. Sie steht seit 2003 an der Spitze der Fraktion und wurde 2007 als Mehrheitsführerin zur ersten weiblichen Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses in dessen Geschichte gewählt. Seit 2011 steht sie der Fraktion wieder als Minderheitsführerin vor.

Bei den Demokraten waren nach der verheerenden Wahlniederlage am 8. November Stimmen laut geworden, die eine Verjüngung der Führungsriege und einen neuen politischen Ansatz in der Parlamentsfraktion forderten. Der 43-Jährige Ryan konnte jedoch keine Mehrheit hinter sich bringen. Die Demokraten hatten mit ihrer Kandidatin Hillary Clinton nicht nur die Präsidentschaftswahl verloren, sondern büßten auch zahlreiche Posten im Repräsentantenhaus ein und konnten im Senat nicht entscheidend zugewinnen. (APA, 30.11.2016)