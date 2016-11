Netflix führt Download-Funktion ein

Nach App-Update ab sofort möglich – jedoch mit Einschränkungen

Amazon Prime, Sky und andere Streaming-Anbieter erlauben es schon länger: Filme und Serien herunterzuladen, damit man sie auch ansehen kann, wenn keine Internetverbindung besteht. Netflix sträubte sich lange dagegen, ist nun jedoch nachgezogen. Ab sofort können auch dort Videos heruntergeladen werden.

In allen Abos, nicht mit allen Inhalten

Der Offlinemodus steht nur über die mobile App für iOS und Android zur Verfügung. In der Browser-Version ist weiterhin nur Streaming möglich. Das Update dafür kann seit Mittwoch heruntergeladen werden. Eine Einschränkung auf teurere Abos gibt es nicht. Auch die Nutzer des Standardmodells können somit Filme und einzelne Serienfolgen herunterladen.

Allerdings funktioniert das nicht mit allen Inhalten. Die Downloadmöglichkeit ist an einem nach unten zeigenden Pfeil erkennbar. Bei der neuen Serie "Gilmore Girls: A Year in the Life" etwa funktioniert das nicht, bei "Designated Survivor" schon.

"Available for Download"

Die abgeschlossenen Downloads findet man in der Menüansicht, die sich in der App links oben aufklappen lässt. Dort gibt es auch den neuen Punkt "Available for Download", der auf einen Blick zeigt, welche Filme und Serien die Funktion unterstützen. Wieviele Inhalte das aktuell insgesamt sind, ist nicht bekannt. (br, 30.11.2016)