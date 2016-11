TV- und Radiotipps für Donnerstag, 1. Dezember

23.30 HIV -POSITIV Niemand weiß davon (F 2014, Jean-Philippe Amar) Der Zeichner Jean-Baptiste (Guillaume Gouix) verliebt sich in Laura (Florence Loiret Caille), die er schon von früher kennt. Sie kann ihm ihre Krankheit nicht lange verheimlichen. Seit ihrer Schwangerschaft weiß sie davon: Sie und ihr Sohn Oscar (Timothé Vom Dorp) sind HIV-positiv. Verfilmung der Graphic Novel Pilules Bleues. Bis 1.15, Arte (1.12.2016)

22.30 MAGAZIN Eco mit diesen Themen: 1) Saisonstart ohne Personal: Wie der Tourismus um Köche und Kellner wirbt. 2) Grundstück statt Sparbuch: Investieren in Bauland oder Wald. 3) Weihnachtsgeschäfte: Mit Rabatten und Lichterglanz gegen das Internet Bis 23.00, ORF 2

22.25 BEZIEHUNGSWIRREN Happy, Happy (Sykt Lykkelig, NO 2010, Anne Sewitsky) Kaja lebt in einem Dorf in Norwegen, ist Hausfrau und fühlt sich vernachlässigt. Als eine neue Familie ins Haus nebenan einzieht, kommt ein wenig Farbe in ihren faden Alltag, sie fängt ein Gspusi mit dem Nachbarn an. Die Beziehungskomödie gewann auf dem Sundance-Festival 2011 den Großen Preis der Jury. Bis 23.50, 3sat

22.00 KINO Gruber geht (Ö 2015, Marie Kreutzer) Manuel Rubey spielt die Hauptrolle in der Verfilmung des Romans von Doris Knecht. John Gruber ist Mitte 30 und mag es teuer und egozentrisch. Eine Krebsdiagnose wirft ihn aus der Bahn. Ebenso die Begegnung mit der DJane Sarah, gespielt von Bernadette Heerwagen. Bis 23.50, ORF 1

20.15 KINDHEIT Jack (D 2015, Edward Berger) Jack (Ivo Pietzcker) ist zehn Jahre alt und muss funktionieren wie ein Erwachsener. Er schmeißt den Haushalt und kümmert sich um seinen kleinen Bruder. Tagelang sind die Buben auf der Suche nach ihrer Mutter allein unterwegs. Realistisches Kindheitsdrama und zugleich spannendes Roadmovie in Berlin. Bis 21.47, Arte

Radiotipps für Donnerstag

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama: Referendum in Italien – und was dann? Am 4. Dezember stimmen die Italiener über eine umfassende Verfassungsreform ab. Deren Kernpunkt – die Abänderung des parlamentarischen Zweikammernsystems – beschäftigt seit Monaten Bevölkerung und Politik. Ministerpräsident Matteo Renzi hat das Referendum zur Chefsache erklärt und bei einem Scheitern seinen Rücktritt angekündigt. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Gefahr im Anflug – Wie man Drohnen vom Himmel holt Drohnen sind für jedermann verfügbar, erschwinglich und leicht zu steuern. Die Terrormiliz IS setzte sie im Irak als fliegende Bomben ein. Auch in Europa könnten Veranstaltungen zum Ziel solcher Attacken werden. Was können Wissenschaft und Technik tun, um das zu verhindern? Ralf Krauter hat recherchiert. Bis 19.30, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: "Niemand schafft es, Gefühle auszuschalten" Renata Schmidtkunz spricht mit Schriftstellerin Sabine Gruber über ihr Werk, ihre eigene Herkunft, über Schreiben, die Zeiten dazwischen und den Verlust. Bis 22.00, Ö1

0.05 TALK

Nachtquartier Musiker Klaus Waldeck hat ein neues Album mit dem Titel Gran Paradiso auf den Markt gebracht. Er ist zu Gast bei Helmut Jasbar. Bis 1.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 1.12.2016)