Treffen in Wien: Opec soll sich auf Förderkürzung geeinigt haben

Um den Ölpreis zu stabilisieren, dürfte die Opec zum ersten Mal seit 2008 weniger Öl fördern

Wien – Zur Stabilisierung des Ölpreises hat sich die Opec Insidern zufolge auf die erste Förderkürzung seit 2008 geeinigt. Die Vertreter der Organisation erdölexportierender Staaten stimmten bei ihren Beratungen in Wien einer entsprechenden Grundsatzvereinbarung zu, hieß es am Mittwoch aus Opec-Kreisen.

Bei einem Treffen in Algerien hatten sich die 14 Länder des Kartells im September vorläufig darauf verständigt, die tägliche Förderung auf 32,5 Millionen statt aktuell 33,6 Millionen Fass zu senken. Die Opec will am Nachmittag über das Ergebnis der Beratungen informieren.

Die großen Ölländer ringen seit Monaten um eine Begrenzung der Fördermengen, um der Rohölschwemme Herr zu werden und den Preis zu stabilisieren. (APA, Reuters, 30.11.2016)