S-Bahn-Haltestelle für neues Wiener Krankenhaus Nord fertig

Station Brünner Straße zum künftigen KH Wien-Nord verlegt

Wien – Nächster Halt Spital: In unmittelbarer Nähe zum im Bau befindlichen Krankenhaus Wien-Nord in Floridsdorf ist nun eine neue S-Bahn-Haltestelle offiziell in Betrieb genommen worden. Konkret wurde die bestehende Station "Brünner Straße" um rund 200 Meter verlegt. Sie liegt jetzt näher am künftigen Gesundheitszentrum. Rund 24 Millionen Euro wurden dafür investiert, wie die ÖBB am Mittwoch mitteilten.

Die neue Station wird laut ÖBB einen direkten Zugang zum neuen Krankenhaus – das nicht an das U-Bahn-Netz angebunden ist – ermöglichen. Verwiesen wurde heute auch auf den bevorstehenden Fahrplanwechsel, der häufiger Züge mit sich bringt: So werden ab 11. Dezember die Garnituren der S3 in der Hauptverkehrszeit erstmals im 15-Minuten-Takt auf den Stationen Brünner Straße, Jedlersdorf und Strebersdorf unterwegs sein, wurde betont.

Das Krankenhaus Wien-Nord soll 2018 in Betrieb gehen und über fast 800 Betten verfügen. Die Investitionskosten werden vom Krankenanstaltenverbund mit rund einer Milliarde Euro beziffert – wobei die Wiener Opposition zuletzt davon ausgegangen ist, dass man damit nicht das Auslangen finden wird. (APA, 30.11.2016)