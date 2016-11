Lufthansa legt Pilotengewerkschaft neues Tarifangebot vor

Vergütungsplus von 4,4 Prozent angeboten

Frankfurt – Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hat im Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ein neues Angebot vorgelegt. Die Vergütung der Piloten könne in zwei Stufen um insgesamt 4,4 Prozent steigen, zudem werde eine Einmalzahlung angeboten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Vorschlag sei "nicht an weitere Bedingungen geknüpft".

"Wir wollen dringend weiteren Schaden vom Unternehmen abwenden und unseren Passagieren endlich wieder den Service bieten, den sie von uns erwarten können", erklärte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister. Das Angebot sei der Gewerkschaft bereits am Dienstagabend unterbreitet worden.

890 Flüge ausgefallen

Am Mittwoch strich Lufthansa wegen der Ausstände 890 Flüge, davon waren rund 98.000 Passagiere betroffen. In Österreich fielen 26 Verbindungen von und nach Wien sowie Graz aus. Die Flieger der Töchter Eurowings und Germanwings hoben wie geplant ab. Am Donnerstag will die Airline wieder nahezu nach Plan fliegen. Nach den Streiks am Dienstag und Mittwoch werde es nur noch zu vereinzelten Flugstreichungen kommen. Rund 40 Flüge werden demnach ausfallen.

Die Arbeitsniederlegungen der Vereinigung Cockpit treffen den Flugbetrieb bei dem Konzern seit vergangener Woche immer wieder. Bisher sind laut Lufthansa an den sechs Streiktagen seit vergangenem Mittwoch mehr als 525.000 Passagiere von insgesamt 4.461 Flugausfällen betroffen. Lediglich am Sonntag und Montag legten die Piloten eine Pause ein. Das Unternehmen geht von einem Schaden von 10 bis 15 Mio. Euro täglich aus. (APA, 30.11.2016)