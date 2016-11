Bauernhof-Hit "Stardew Valley" landet im Dezember auf PS4 und Xbox One

Farmsimulation kommt für Playstation 4 und Xbox One, nicht aber für Wii U

Entwickler Concerned Ape hat den Releasetermin seines Spielehits "Stardew Valley" bekannt gegeben. Die an "Harvest Moon" erinnernde Farmsimulation und RPG, die Anfang des Jahres für Furore gesorgt hat, ist in Europa ab 14. Dezember für Playstation 4 und Xbox One erhältlich.

Nicht für Wii U

Die PS4-Version ist einen Tag zuvor schon in den USA erhältlich. In anderen Märkten außer den USA und Europa wird es nur die Xbox-Version geben. Der Vorverkauf startete schon am 30. November.

Für die Wii U wird es das Spiel nicht geben, wie der Entwickler in einem Blogeintrag bekannt gegeben hat. Die Konsolengeneration soll übersprungen und stattdessen gleich eine Version für die Nintendo Switch entwickelt werden. (red, 30.11.2016)