Spotify-Konkurrenz: Hofer startet eigenen Musikstreaming-Dienst

"Hofer life by Napster" soll Zugriff auf 40 Millionen Songs und Hörbücher für acht Euro pro Monat bieten

Diskonter Hofer mischt ab 5. Dezember im Musikstreaming-Segment mit: Gemeinsam mit dem Dienst Napster startet man "Hofer life music by Napster", rund 40 Millionen Songs sowie 15.000 Hörbücher und Hörspiele stehen zur Auswahl.

Nach einer 30-tägigen Testphase schlägt das Angebot mit 7,99 Euro für 30 Tage zu Buche, teilte Hofer mit. Hofer-Mutter Aldi bietet den Service seit dem Vorjahr an. Hierzulande will man im Dezember an den Start gehen.

Für fast alle Plattformen

Analog zu anderen Musikdiensten wie Marktführer Spotify sind via "Hofer life music by Napster" verschiedene vorsortierte Playlists verfügbar. Weiters können die Songs sowie ganze Alben auch heruntergeladen werden. Der Streaming-Dienst wurde für PC und Laptop ebenso wie für Smartphones und Tablets angekündigt und ist auf den Betriebssystemen iOS, Android und Windows 10 verfügbar. (APA, 30.11.2016)