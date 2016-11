Free-TV: Sky Sport News HD lockt mit Mainz vs. Bayern

Ab dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV zu sehen

Frankfurt/Main – Den "Lockvogel" spielt der Rekordmeister der deutschen Fußball-Bundesliga. Nur einen Tag nach der Free-TV-Premiere von Sky Sport News HD (1. Dezember) winkt dem Sportnachrichtensender gleich ein Millionenpublikum. Am Freitag (20.30 Uhr) überträgt "SSNHD" dank einer Ausnahmegenehmigung der Deutschen Fußball Liga (DFL) das Bundesligaspiel des FC Bayern beim FSV Mainz 05 – und hofft auf den sofortigen Sprung raus aus der Nische.

"Bisher haben uns 4,7 Millionen Sky-Abonnenten verfolgen können", sagte Senderchef Dirk Grosse dem Sport-Informations-Dienst: "Aber ab dem 1. Dezember können uns 37 Millionen TV-Haushalte empfangen – das ist eine andere 'Hausnummer' und eine tolle Zahl, die uns in eine neue Dimension bringt."

Seit 2011 hinter einer Bezahlschranke

Bereits seit dem 1. Dezember 2011 überträgt der Sender 24 Stunden am Tag Nachrichten aus der Welt des Sports im Format der "rolling news", also in ständiger Wiederholung – bislang allerdings hinter der Bezahlschranke des Medienkonzerns Sky aus Unterföhring. Als direkten Konkurrenten der etablierten Nachrichtensender sieht sich der Free-TV-Neuling nicht.

"N24 und n-tv sind als Sender bekannt, aber dort werden Nachrichten gezeigt, die andere Themenfelder behandeln als der Sport", sagte Grosse: "Die Sportbegeisterung in Deutschland ist so groß wie noch nie – und Sport ist deutlich positiver besetzt als Nachrichten über die Krisenherde der Welt. Insofern haben Zuschauer einen anderen Zugang zu unserem Sender."

Am inhaltlichen Grundkonzept werde sich nicht viel ändern. Der Newsroom steht in der Sky-Zentrale in Unterföhring, rund 20 Außenreporter stehen an den Trainingsplätzen, in den Pressekonferenzräumen und überall da, wo "Nachrichten von den Sportbrennpunkten" generiert werden, erklärte Grosse.

Zusammenfassungen der 2. Liga

Live-Übertragungen aus der Bundesliga wie am Freitag werden aufgrund der Rechtelage die Ausnahme bleiben. Die meisten Free-TV-Lizenzen der DFL werden von ARD und ZDF gehalten, auch für nachträgliche Zusammenfassungen. Ab der kommenden Saison kann Sky Sports News HD aber freitags zwischen 22.30 und 24.00 Uhr sowie sonntags zwischen 19.30 und 21.15 Uhr von der 2. Liga berichten – ein entsprechendes DFL-Paket, das bisher Sport1 hielt, erwarb Sky im September.

"Wir haben hinter der Bezahlschranke natürlich nahezu ohne Einschränkung agieren können, nun sind wir mit gewissen Auflagen versehen, die aber im Moment eher das Wochenende betreffen", sagte Grosse: "Aber wir sind kein Sender, der darauf ausgerichtet ist, nur Zusammenfassungen zu liefern. Wir sind ein Nachrichtensender, das Abbilden von Spielberichten ist nicht unser Kerngeschäft."

Eigenformate in Planung

Umfangreiche Lizenzen erwarb Sky zudem im Handball. Live-Bilder aus der Champions League und Bundesliga dürften deshalb zu den Highlights gehören, ebenso wie eine im Sommer startende Talkrunde mit "Urgestein" Jörg Wontorra. "Dazu werden in den kommenden Jahren mit Sicherheit auch weitere Eigenformate gehören", sagte Grosse. Der Schwerpunkt werde weiterhin auf der Fußballberichterstattung liegen.

"Wir bedienen da die Nachfrage – und der Großteil der Zuschauer will nun mal schwerpunktmäßig Fußball sehen", sagte der Senderchef: "Unsere Aufgabe ist es ja nicht, etwas zu liefern, was am Ende keiner sehen will. Dennoch kommen andere Sportarten nicht zu kurz – so wird es beispielsweise Zusammenfassungen vom Handball und Tennis geben. Und wir haben darüber hinaus ja auch die Möglichkeit, Informationen zum Sport aus aller Welt in den Grafiken am unteren und rechten Bildrand zu liefern – Tabellen, Ergebnisse – ohne Bewegtbild, aber topaktuell." (sid, 30.11.2016)