Wunderman PXP gewinnt Gesamtetat der Bawag P.S.K.

Setzte sich einem mehrstufigen Pitch durch und löst im Jänner DDFG als Leadagentur ab

Wien – Die Wiener Kreativ- und Digitalagentur Wunderman PXP hat sich in einem mehrstufigen Pitch durchgesetzt und betreut ab Jänner als Leadagentur den Gesamtetat der Bawag P.S.K. Das gab die Agentur am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Betroffen seien "sämtliche Disziplinen von Online über Klassik bis zu CRM und Social Media". Etathalter war die Agentur Dirnberger de Felice Grüber (DDFG).

David Petermann von Wunderman PXP wird in der Aussendung so zitiert. "Die kommunikativen Herausforderungen für einen Finanzdienstleister sind heute vielfältig wie noch nie. Wir sind sehr stolz darauf, dass die Bawag P.S.K. in uns den richtigen Partner sieht, um diese Herausforderungen in Zukunft mit zeitgemäßer Kreation erfolgreich zu meistern." (red, 30.11.2016)