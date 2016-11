"Minecraft"-Rivale "Lego Worlds" erscheint im Februar für PC und Konsole

Finale Version wird für PC sowie PS4 und Xbox One erhältlich sein

Nach eineinhalbjähriger Early-Access-Phase wird das Baukastenspiel "Lego Worlds" nun am 24. Februar in finaler Version nicht nur für PC, sondern auch PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen.

Das Multiplayerspiel bietet ähnlich wie "Minecraft" die Möglichkeit, in einer prozedural generierten Welt Bauwerke zu errichten und im Auftrag von computergesteuerten Charakteren Missionen in Angriff zu nehmen und Abenteuer zu erleben.

lego Multiplayer-Trailer zu "Lego Worlds"

Freie Entfaltung

Laut den Entwicklern könne man die offene Spielwelt Stein für Stein oder auch mit großformatigen Landschaftswerkzeugen für Gebirge oder Inseln nach Belieben gestalten. Zudem gibt es vorgefertigte Lego-Sets, die man anpassen kann. Mit Hilfe von Hubschraubern, Drachen oder Motorrädern kann man sich über die Landschaft hinwegbewegen und sich auf die Suche nach neuen Schätzen machen, um weitere Spieloptionen freizuschalten. (zw, 30.11.2016)