Arzt und Krankenpflegerin sollen in Mailand mehrere Patienten getötet haben

Mordverdacht in lombardischen Spital – Zu den Opfern zählte auch Ehemann der Verdächtigen

Rom – Ein Arzt und eine Krankenschwester sind wegen Mordverdachts in einem Krankenhaus in Saronno nördlich von Mailand festgenommen worden. Ermittlungen wurden gegen 14 Mitarbeiter des Krankenhauses aufgenommen. Der 60-jährige Arzt, Anästhesist bei der Notaufnahme, wird des Mordes an vier älteren Patienten des Spitals verdächtigt.

Gemeinsam mit der Krankenschwester und zweifachen Mutter, mit der er eine Beziehung hatte, wird er auch des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt. Dieser soll einer tödlichen Mischung an Medikamenten erlegen sein, die ihm wegen seines angeschlagenen Gesundheitszustandes verabreicht worden war. Er soll Medikamente eingenommen haben, die für Patienten im Endstadium gedacht sind.

Die Ermittler schlossen aus, dass hinter den zwischen Februar 2012 und April 2013 gemeldeten Todesfällen finanzielle Interessen steckten. Weitere Todesfälle im Spital werden nun überprüft. In einigen Fällen stellten die Ermittler fest, dass mehr Medikamente verabreicht wurden, als bei dem Gesundheitszustand der betreffenden Patienten notwendig gewesen wäre.

Die Ermittlungen gegen die "teuflischen Liebhaber", wie das Paar von italienischen Medien bezeichnet wurde, wurden aufgrund der Anzeige einer im Spital tätigen Pflegerin aufgenommen. Wanzen und abgehörte Telefonate führten dann zu dem Arzt und zu der Krankenpflegerin. (APA, 30.11.2016)