Ihre Tipps: Welche aktuellen Serien empfehlen Sie?

Ob es sich um aktuelle oder ältere Produktionen handelt: Wir möchten von Ihnen wissen, welche Serien Sie momentan beschäftigen

Die "Gilmore Girls" sind gekommen und gegangen, die Frage "Team Dean, Jess oder Logan" konnte nicht hinreichend geklärt werden. Die Meinungen zur Qualität der Fortsetzung gehen zwar extrem auseinander, dennoch war es schön, die altbekannten Gesichter einmal wieder auf dem Bildschirm zu sehen.

"Westworld" öffnete Menschen mit "Game of Thrones"- und generellem Fantasy-Entzug ein neues alternatives Universum mit zahlreichen Verschachtelungen, Meta- und Zeitebenen – und das schon ab Folge eins.

hbo Westworld: jede Folge ein neuer Plottwist.

Und auch "Black Mirror" zog Seher mit seinen gerade nur einen Hauch entfernten, extrem beunruhigenden Parallelwelten in seinen Bann. In "The Crown" wandelt man auf den Spuren der jungen Queen Elizabeth, Jude Law spielt jetzt einen sexy Papst, und auch Sherlock beehrt uns bald wieder. Der Serienwinter hat es in sich.

Welche Serien schauen Sie zurzeit?

Und auf welche Fortsetzungen und neue Serien freuen Sie sich? Ob neu, ob alt, ob Sie eine Serie empfehlen können oder davon abraten – lassen Sie uns wissen, welche Serie Sie im Moment beschäftigt! (aan, 1.12.2016)