Hacker senden antiisraelischen Kurzfilm in Israels Fernsehen

Clip bezog sich offensichtlich auf die zahlreichen Brände der vergangenen Woche

Unbekannte Hacker haben minutenlang Fernsehsendungen in Israel unterbrochen und stattdessen einen antiisraelischen Propagandafilm gesendet. Zwei kommerzielle Fernsehsender seien betroffen gewesen, berichtete das israelische Radio am Mittwoch. Der Film sei in mehreren Regionen des Landes zu sehen gewesen.

23 Personen nach Brandstiftung festgenommen

Der Clip bezog sich offensichtlich auf die zahlreichen Brände in der vergangenen Woche in Israel. In dem Film sei unter anderem gesagt worden, dass göttliche Vergeltung beteiligt gewesen sei und dass das Feuer Herzen verbrannt habe, hieß es im Radio.

Die Polizei geht bei einem Teil der Brände von "nationalistisch motivierter" Brandstiftung aus, wie Polizeichef Roni Alscheich gesagt hatte. Die Behörden hatten zuletzt 23 Menschen festgenommen, darunter 16 Araber. Israelische Medien hatten bereits frühzeitig von einer "Feuer-Intifada" der Palästinenser gesprochen.

Die Zweite Behörde für Fernsehen und Radio bezeichnete das Eindringen der Hacker in das Fernsehprogramm als Sabotage. Man werde entsprechend mit dem Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, wurde sie im Rundfunk zitiert. (APA, 30.11.2016)